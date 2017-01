Ein Gedenken im Zeichen der Lutherrose

Unter dem Motto "... da ist Freiheit" begeht die evangelische Kirche das Jubiläum 500 Jahre Reformation. Viele Veranstaltungen gedenken des Reformators Martin Luther und feiern seine Kirche.

Main-Tauber-Kreis. Eine Reform seiner katholischen Kirche wollte Martin Luther erreichen, als er am 31. Oktober 1517 in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlichte. Doch zum fairen Wettstreit der Meinungen kam es nicht - die etablierten Theologen wollten ihr Recht behalten und Papst und Fürsten ihre Macht verteidigen. Der Fortgang erinnert an gegenwärtige Zeiten: Statt gemeinsamer Bemühung um das Wohl der Menschen wählte man Streit und Trennung - Martin Luther musste seine Kirche verlassen und die evangelische Kirche entstand.

Schnell verbreitet sich die neue Lehre auch in Hohenlohe. 1553 wurde die erste evangelische Kirchenordnung erlassen, 1577 die lutherische Gottesdienstform eingeführt. Den Schlussstein der Entwicklung setzte Graf Wolfgang II. von Hohenlohe-Weikersheim mit einem Glaubensbekenntnis, das er persönlich verfasste. Alle seine Pfarrer wurden 1605 darauf verpflichtet - der Landesherr war ja auch das Oberhaupt der Kirche. Streitbares Festhalten an der lutherischen Lehre und persönliche Toleranz gegenüber den "Altgläubigen" bestimmte sein Leben.

Zahlreiche Aktionen

2017 begeht die evangelische Kirche in Deutschland das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation. Für alle Bürger im Taubergrund sind die vielen Aktionen, Vorträge und Feste gedacht - schließlich gehen die Kirchen nach Jahrhunderten der Trennung inzwischen wieder aufeinander zu. Wissen um den eigenen Glauben und Verständnis für andere Positionen sind gefragt. Die Veranstalter wissen, dass man das am ehesten dadurch erreicht, dass man miteinander redet, aufeinander hört und miteinander feiert. "Wir wollen die 'Freiheit eines Christenmenschen', die Luther vorgelebt hat, über konfessionelle Grenzen hinweg neu entdecken und in den Mittelpunkt stellen", betont die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner.

Mehr als 100 Veranstaltungen finden sich in dem Jubiläumsflyer, der in allen evangelischen Kirchen aufliegt und bei den Pfarrämtern zu haben ist. Zusammengebunden werden sie durch ein eindrucksvolles Bild, das die Nassauer Künstlerin Angela Breitinger-Teske für das Jubiläumsjahr gestaltet hat und das Martin Luther mit Landschaft und Kultur des Taubergrunds verbindet. Die "Lutherrose", das Wappen des Reformators, steht im Mittelpunkt und zeigt Glauben, Liebe und Hoffnung als grundlegend für ein Christenleben.

Die Künstlerin zieht nun das Kreuz in der Mitte der Rose weiter nach außen, hinein in eine farbenprächtige Baumkrone, die für Leben und Wirken der Menschen hierzulande steht. Dörfer und Landwirtschaft, Weinbau und Freizeitaktivitäten zeigt sie, verbunden durch die das Bild durchfließende Tauber mit ihren Fischen. "Wir sind mit dabei in dem, was Luther angestoßen hat und was gut und wohltuend ist für Evangelische und Katholiken", so möchte Angela Breitinger-Teske dem Betrachter sagen. Auf Bechern und Kalendern, Taschen und Plakaten findet sich dieses Motiv im Jubiläumsjahr wieder.

Bereits im Januar finden in Creglinger Gemeinden, in Rüsselhausen und Bad Mergentheim Vorträge statt, die das Geschehen vor 500 Jahren beleuchten. Der Weikersheimer Distrikt beginnt mit einer Predigtreihe "Typisch evangelisch". In dem Musical "Wenn Engel lachen..." macht Miriam Küllner-Vogt am 21. Januar in Bad Mergentheim die Liebesgeschichte von Luthers Frau Katharina von Bora anschaulich.

Der "LaKiPopChor", der Chor des landeskirchlichen Jugendwerks, tritt am 18. Februar in Weikersheim auf. Einen Chor- und Orchestertag "Gottes Gnade ist viel weiter" gibt es am 24. Juni in Weikersheim. "Tafeln mit Luther" kann man am 25. Juni auf der Hauptstraße in Rüsselhausen. Das Musical "Bei Luther zu Hause" wird am 23. Juli in Weikersheim aufgeführt. Eine Motorradrundfahrt "Reformation 'erfahren'" findet am 24. September von Niederstetten aus statt. Heiner Geißler wird am 11. November einen Vortrag halten. Im Mai wird eine Ausstellung "Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten" in Weikersheim stattfinden, im Oktober in Bad Mergentheim eine Bibelausstellung.

Anschaulich präsentiert

Hohenloher Reformationsgeschichte wird anschaulich präsentiert auch bei Veranstaltungen im Weikersheimer Schloss. Einen Festgottesdienst in der Schlosskapelle hält Dekanin Renate Meixner am 2. April. Am gleichen Tag gibt es eine Kostümführung mit Graf Wolfgang II. (alias Peter Keßler), der darin auch deutlich macht, was er für die Einführung der evangelischen Ordnung geleistet hat. Eine Woche später wird Anita Keßler in einer neuen Führung "Im Glauben fest" die Ergebnisse ihrer Forschungen über das Wesen des Grafen als "streitbar im Glauben, großmütig im Verhalten" präsentieren. Am 20. Mai beginnt eine "Nacht der Freiheit" in der Schlosskapelle mit Renaissance-Musik und Lesungen. Nach einer Prozession zur Stadtkirche wird diese in besonderem Licht erstrahlen.

Abgerundet wird das am 27. August und 11. November durch den Vortrag "Evangelisch - aber richtig" von Peter Keßler, der den Grafen als toleranten Landesherrn und streitbaren Theologen präsentiert. Zum Reformationsfest selbst wird am 30. Oktober ein Festakt mit Empfang im Rittersaal des Weikersheimer Schlosses stattfinden, veranstaltet von Kirche und Schlossverwaltung.