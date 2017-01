31-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Selbst am Freitagvormittag wurden in Tallagen noch Windgeschwindigkeiten von 55 km/h gemessen.

Orkantief "Egon" hat auch die Region heimgesucht. Auf der B 19 bei Harthausen ist ein Pkw in einen umgestürzten Baum gefahren - der Lenker wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Odenwald-Tauber/Hohenlohekreis. "Egon" hat die Einsatzkräfte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Trab gehalten. Sie mussten in der Nacht sowie am Freitagmorgen zu mehreren Hundert Einsätzen ausrücken. Hauptsächlich meldeten Verkehrsteilnehmer umgestürzte Bäume, blockierte Fahrbahnen, herabfallende Äste, durch die Luft fliegende Gegenstände, wie etwa ein Trampolin oder Werbeschilder. Nicht nur Straßen wurden blockiert, ebenso Rad- und Fußwege. "Zum Glück blieb es größtenteils bei Behinderungen für Verkehrsteilnehmer", so ein Polizeisprecher.

Schwerwiegende Folgen

Für einen Pkw-Lenker im Main-Tauber-Kreis hatte das Unwetter schwerwiegendere Folgen. Gegen 5 Uhr war der 31 Jahre alte Mann mit seinem Skoda Yeti auf der B 19 (Bad Mergentheim - Würzburg) bei Igersheim-Harthausen unterwegs.

In einem Waldgebiet erkannte er offenbar zu spät, dass ein Baum quer über der Straße lag oder just zu dieser Zeit herabstürzte. Er verhinderte einen Aufprall nicht mehr und fuhr mit dem Auto gegen diesen. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Wagen entstand Totalschaden von etwa 8000 Euro.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Mergentheim (sieben Mann, drei Fahrzeuge) und Igersheim (13 Mann, zwei Fahrzeuge).

Anschließend wurden die Igersheimer Floriansjünger noch zu einem Folgeeinsatz nahe Simmringen gerufen, wo ein Baum auf die Bundesstraße zu stürzen drohte. Teilweise mussten weitere Straßen, die durch Waldgebiete führen, vorsorglich gesperrt werden, da mit dem Umstürzen weiterer Bäume zu rechnen war.

Insgesamt kam die Region noch vergleichsweise glimpflich davon, doch "Egon" hinterließ sichtbar seine Spuren.

Auch im Hohenlohekreis war das Tief "Egon" zugange und hielt Polizei und Feuerwehr in Atem. An vielen Stellen waren Bäume auf die Straße gestürzt. Unter anderem lagen auf der Ohrntalstraße zwischen Ohrnberg und Unterohrn, zwischen Obergleichen und Gailsbach, auf der Pfedelbacher Straße in Öhringen und zwischen Ohrnberg und Baumerlenbach Bäume auf der Straße. Ein Busfahrer stand am frühen Morgen zwischen Waldenburg und Sailach ebenfalls vor einem quer über der Straße liegenden Baum. Weil die Weiterfahrt zu gefährlich war, fuhr dieser erst wieder weiter, als es heller wurde.

Störungen beseitigen

Auch der Landkreis Schwäbisch Hall wurde von "Egon" heimgesucht. Feuerwehren, Bauhöfe, Straßenmeistereien und Polizeistreifen waren damit beschäftigt, die Gefahrenstellen abzusichern und die Störungen zu beseitigen. Bei Schrozberg und Wallhausen fuhren Autofahrer gegen umgestürzte Bäume. Zahlreiche Gegenstände wurden umhergeweht und auf Straßen verteilt. In Rot am See wurden zur Abholung bereitgestellte Mülltonnen und Müllsäcke auf der Ortsdurchfahrt verstreut. Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Etwa 100 Einsätze

Am stärksten waren die im Neckar-Odenwald-Kreis höher gelegenen Gemeinden wie Obrigheim, Waldbrunn, Mudau, Walldürn und Hardheim betroffen, so Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr. Vor allem zwischen 3 und 5 Uhr mussten die Feuerwehren ausrücken, insgesamt kam es zu ungefähr 100 Einsätzen im Landkreis. "Die Situation hatte sich ab circa 7.30 Uhr wieder beruhigt", so Kirschenlohr. Hauptsächlich seien Äste und Bäume umgeknickt, "es gab auch einige Fälle, in denen Fahrzeuge dadurch beschädigt wurden." In manchen Ortschaften kam es zu Stromausfällen, Verkehrsschilder wurden abgerissen und sogar eine Laterne fiel dem starken Wind zum Opfer.

Auf der A 81 waren die Ausfahrten Boxberg und Osterburken wegen querstehender Lkw und Schneeglätte gesperrt.

Auch der Zugverkehr war beeinträchtigt. Die Bahn sprach bis in den Vormittag hinein von "Großstörungen" in der Region. "Die Züge fahren bis auf Weiteres langsamer", war zu lesen. Auf manchen Strecken hatten umstürzende Bäume Oberleitungen lahmgelegt, Schnee und Eis beeinträchtigten den öffentlichen Nahverkehr.

Der Fernverkehr leidet

Auch der Fernverkehr litt: Angesichts des angekündigten Wintereinbruchs mit starkem Schneeaufkommen senkte die Deutsche Bahn die Höchstgeschwindigkeit ihrer ICE-Züge auf 200 Stundenkilometer ab. Damit, so die Information der DB, sollen Zugausfälle durch witterungsbedingte Beschädigungen vermieden werden. Für die Fahrgäste auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken im Fernverkehr ergeben sich dadurch Fahrzeitverlängerungen von zehn bis 20 Minuten. Betroffen waren auch Verbindungen ab Würzburg und Mannheim.

Das Orkantief, selbst am Freitagvormittag wurden in Tallagen noch Böen von 55 km/h gemessen, hat in der Nacht zum Freitag im Norden Baden-Württembergs eine Reihe von Stromausfällen verursacht - die meisten davon durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste.

Im Einzugsbereich der Netze BW, des größten Netzbetreibers im Land, waren zwischenzeitlich mehrere Tausend Haushalte ohne Strom. Schwerpunkte waren der Hohenlohekreis, der Main-Tauber-Kreis, Teile des Rhein-Neckar-Kreises und des Kraichgaus.

Das Unternehmen war noch in der Nacht mit zahlreichen Mitarbeitern im Einsatz, um Umschaltungen im Netz vorzunehmen und die Schäden zu beheben. Die meisten Haushalte hatten bereits in den frühen Morgenstunden wieder Strom. Bis zum späten Vormittag hatte es noch kleinere Lücken im Tauberraum gegeben.