ZG Lagerhaus zieht an den Dittwarer Bahnhof um

Die Getreidesilos des geplanten Agrarstandorts der ZG Raiffeisen auf dem ehemaligen Faber-Areal am Dittwarer Bahnhof sind deutlich im Landschaftsbild erkennbar und werden das gewerblich-industrielle Quartier dominieren. Der Technische Ausschuss hält, wie auch die Verwaltung, den Bau für städtebaulich vertretbar. Der bisherige innerstädtische Standort auf dem Bahnareal am Bödeleinsweg fällt dann weg.

Die ZG Raiffeisen plant den Neubau eines Agrarstandorts mit Getreidesilos, Technikgebäude, Annahmegrube, Fahrzeugwaagen, Trafostation und Bürocontainer am Dittwarer Bahnhof.

Tauberbischofsheim. "Der Bau wird das Erscheinungsbild des Dittwarer Bahnhofs stark verändern", stellte Bürgermeister Wolfgang Vockel in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch im Pavillon des Technologie- und Gründerzentrums fest.

Doch sowohl der Rathaus-Chef als auch die Gremiumsmitglieder sehen in dem Umzug des Lagerhauses der ZG Raiffeisen vom Bahnareal am Bödeleinsweg auf das ehemalige Faber-Areal am Dittwarer Bahnhof eine "Win-Win"-Situation: Die ZG Raiffeisen kann die Kapazität und Schnelligkeit der Ernteerfassung steigern, die Landwirte verlieren nicht viel Zeit in langen Warteschlangen und der Verkehr in der Tauberbischofsheimer Innenstadt wird entlastet.

Brache verschwindet

"Wenn ich sehe, wie das ehemalige Faber-Areal vor einigen Jahren ausgesehen hat, ist alles zu begrüßen, was dort zu einer ordentlichen Nutzung führt", meinte Gerhard Baumann (CDU). Auch er räumte, wie auch Wolfgang Vockel und die anderen Ratsmitglieder, ein, dass die rund 32 Meter hohen Silos das Landschaftsbild verändern werden. "Die Silos sind durch Bäume umgrenzt, so dass sie nicht zu massiv wirken", meinte Architekt Gerhard Skazel.

Letztlich schloss sich der Technische Ausschuss der Meinung der Verwaltung an, dass die Silos in diesem gewerblich-industriell vorgeprägten Quartier städtebaulich vertretbar seien. Allerdings sei eine "intensive Eingrünung nach Norden oder Osten zu erhalten oder noch zu schaffen, um die Dominanz der Anlagen zu mindern.

Standortwechsel sinnvoll

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses erachteten die Verlegung des Standorts für alle Beteiligten als positiv. Zumal laut Architekt Skazel keine wartenden Schlepper auf der Dittwarer Straße zu erwarten und keine Lärm- oder Staubbelästigungen für die benachbarten Anwohner zu erwarten seien.

Zu letzterem Punkt gebe es derzeit Untersuchungen. Doch erste Ergebnisse hätten dies bestätigt. Der endgültige Untersuchungsbericht werde in den nächsten Wochenfertig sein, führte Architekt Gerhard Skazel weiter aus.

Was hat die ZG Raiffeisen bewegt, einen neuen Standort für ihr Lagerhaus zu suchen? Die Getreideannahme- und Lagerstelle auf dem innerstädtischen Bahngelände am Bödeleinsweg wird seit den 60er Jahren betrieben, ist in die Jahre gekommen und deshalb schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Sie genügt den heutigen Anforderungen nicht. Am jetzigen Standort beträgt die Ernteerfassung rund 7000 Tonnen. Umgerechnet sind dies 50 Tonnen pro Tag. Aufgrund der geringen Annahmekapazität mussten die Landwirte teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Durch die Schließung von weiteren kleinen Agrarstandorten in der näheren Umgebung geht der Betreiber von einer künftig noch größeren Inanspruchnahme aus, da sich die Anlieferung und Lagerung des Getreides auf wenige Standorte konzentrieren werde. Eine sinnvolle und vor allem notwendige Erweiterung auf dem innerstädtischen Bahnareal wäre nicht möglich gewesen.

Auf dem ehemaligen Faber-Gelände am Dittwarer Bahnhof will die ZG Raiffeisen während der zwei- bis dreiwöchigen Erntezeit eine Erfassung von 10 000 bis 12 000 Tonnen bewerkstelligen. Die Menge pro Tag beläuft sich auf durchschnittlich auf 600 Tonnen, an Spitzentagen könnten aber auch 1200 bis 1500 Tonnen abgewickelt werden. Bei einer durchschnittlichen Anlieferungsmenge von zwölf Tonnen pro Fahrzeug rechnet die ZG Raiffeisen mit 50 Anlieferungen pro Tag.

Keine großen Warteschlangen

"Da der Weg von der Dittwarer Straße bis zur Fahrzeugwaage rund 90 Meter beträgt, dürfte die Warteschlange nicht über das Betriebsgelände hinaus auf öffentliche Verkehrsfläche gehen", führte Architekt Gerhard Skazel aus. Weiter zeige die Erfahrung, dass die Schlepper und Anhänger von Jahr zu Jahr größer würden und deshalb ihre Zahl sinken würde. Im Nacherntezeitraum von September bis Juni rechnet der Betreiber mit einer Anlieferung von 2000 bis 4000 Tonnen täglich.

Die geplante Annahme in zwei Gossen von jeweils rund 350 Tonnen pro Stunde führe dazu, dass für die Landwirte kaum noch Wartezeiten entstünden, führte die ZG Raiffeisen weiter aus. Durch zwei Fahrzeugwaagen sei bei Anlieferung und Abfahrt mit einem ungestörten Verkehrsfluss zu rechnen.

Neun 32 Meter hohe Silos

Zur Lagerung der Ernte will die ZG Raiffeisen auf dem Areal neun Getreidesilos mit einem Durchmesser von etwas über zehn Metern und einer Höhe von 32 Metern sowie vier Getreidesilos mit einem Durchmesse von 4,75 Metern und einer Höhe von 25 Metern bauen. "Der Körper aus verzinktem Stahlblech ist bei den großen Silos 25 Meter hoch, der Rest sind Aufbauten, wie ein Wartungssteg, die nicht so massiv sind", erklärte Gerhard Skazel. Zusammen mit Gerhard Baumann (CDU) machte der Architekt auf Anfrage von Bernd Mayer (Bürgerliste) deutlich, dass das verzinkte Stahlblech gegenüber anderen Materialien weniger auffalle.

Die Silos werden als Cluster zusammengefasst und über eine seitlich angeordnete bis zu 22,50 Meter hohe Annahmestelle beschickt. Zudem werden auf dem Areal ein sieben Meter langer, sechs Meter breiter und 2,80 Meter hoher Bürocontainer und eine Trafostation erstellt.

Das Grundstück wird von der Dittwarer Straße mit getrennten Ein- und Ausfahrten erschlossen. Eine Anbindung an die Wasserver- und die Abwasserentsorgung sowie ans Stromnetz ist bereits vorhanden. Das Oberflächenwasser der befestigten Hofflächen, das Regenwasser der Dachflächen sowie das Brauchwasser werden in den vorhandenen Abwasserkanal eingeleitet. Die öffentlichen Kanäle auf dem Grundstück werden nicht überbaut.

Der Baubeginn soll noch in diesem Frühjahr erfolgen.