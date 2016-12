In Tauberbischofsheim haben viele freiwillige Helfer großen Anteil daran, dass die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen gut gelingt. Das Bild entstand Anfang April in der Gemeinschaftsunterkunft im "Kachelbau", wo sich Schüler ehrenamtlich engagieren und einmal pro Woche Zeit mit Flüchtlingskindern verbringen.

Das zu Ende gehende Jahr stand besonders in der Kreisstadt stark unter dem Einfluss der Flüchtlingskrise. 2017 wird vor allem das Thema Anschlussunterbringung in den Fokus rücken.

Tauberbischofsheim. "Im Rückblick hat unsere Stadt bei der Aufnahme von Flüchtlingen kreisweit die Spitzenposition eingenommen. Bis zu 400 Flüchtlinge waren zeitweilig in Gemeinschaftsunterkünften in der Kreisstadt untergebracht. Dass dies so reibungslos verlief, ist der großen Unterstützung der vielen Helfer in Tauberbischofsheim zu verdanken. Ich bin mir deshalb sicher, dass auch die Herausforderung der Anschlussunterbringung im nächsten Jahr gemeinsam zu bewältigen sein wird", sagt Bürgermeister Wolfgang Vockel im Gespräch mit den FN. "Die Situation ist nicht leicht, aber wir machen das Beste daraus. Es funktioniert. Die Lage ist im Griff."

Nach Abschluss des Asylverfahrens müssen die Flüchtlinge die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen und werden zur Anschlussunterbringung auf die Städte und Gemeinden des Kreises verteilt.

Natürlich sei es eine große Aufgabe, ausreichend Wohnraum bereitzustellen. Bislang sei es jedoch immer gelungen, die zugewiesenen Flüchtlinge auch angemessen unterzubringen. "Es wurde noch niemand abgewiesen. Wir sind optimistisch, dass sich daran 2017 nichts ändern wird. Auch wenn es sicher nicht leichter wird, geeignete Wohnungen zu finden. Wir stehen weiter vor großen Herausforderungen", so Vockel. Aktuell sei die Situation jedoch entspannt und man habe sogar einige freie Plätze in Reserve.

Auf der Suche nach Wohnraum

Gleichzeitig halte man permanent Ausschau nach weiteren freien Immobilien und Wohnungen, egal ob für Einzelpersonen, Gruppen oder Familien. Auf dem privaten Sektor sei klar erkennbar, dass die Bereitschaft der Eigentümer, Familien aufzunehmen, höher ist.

Parallel bereite die Stadt wo es geht eigenen Wohnraum vor. So schaffe man derzeit gerade acht zusätzliche Plätze im ehemaligen Schulgebäude von Hochhausen. "Es gibt Pläne, weitere Gebäude im Stadtgebiet zu übernehmen. Allerdings ist das alles noch nicht spruchreif", macht Vockel deutlich. Neu- oder Umbauten für die Anschlussunterbringung seien abgesehen von dem laufenden Projekt in Hochhausen nicht vorgesehen. "Große Investitionen haben wir diesbezüglich bislang nicht tätigen müssen und es sind auch keine geplant."

Grundsätzlich halte die seitens der Stadt eigens gegründete, siebenköpfige "Task Force" (ein Vertreter aus jedem Amt) engen Kontakt mit den Helferkreisen der Stadt, wobei der unmittelbare Kontaktmann deren Sprecher Hans-Jürgen Reusch sei. "Wenn wir neue Wohnungen zur Vermietung in der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen generiert haben, geben wir das sofort weiter", so Vockel. Die Zusammenarbeit klappe sehr gut und man sei froh, so viele engagierte ehrenamtliche Helfer im Stadtgebiet zu haben. Vockel: "Das ganze Thema wird entscheidend vom Engagement der Freiwilligen getragen. Ohne die würde es nicht gehen." Das mache sich auch in der gesamten Atmosphäre in Tauberbischofsheim positiv bemerkbar.