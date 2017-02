„Wir brauchen sichtbaren Widerstand“

Liebe Heike von Brandenstein,

über die Eröffnung des AfD-Büros und der Gegenkundgebung in Tauberbischofsheim haben Sie, wie wir es von Ihnen gewohnt sind, objektiv und unter Darstellung der Sicht beider Seiten berichtet. So gehört sich das, wenn man seriöse Pressearbeit macht.

Auch Ihrem Kommentar kann ich insoweit zustimmen, dass das mit Farbe Beschmieren und Eier Bewerfen des Büros nur der AfD nützt. Darüber hinaus sei klar gestellt, dass Gewalt, auch gegen Sachen, kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Solches Tun ist feige und abscheulich.

Da diese Straftat der AfD von Nutzen sein kann, wird die Polizei sicherlich in alle Richtungen ermitteln.

Nicht folgen kann ich Ihrer Auffassung, dass die AfD auch aus der Gegendemonstration Vorteile ziehen kann. Unsere diesbezüglich unterschiedlichen Auffassungen könnten auf einer unterschiedlichen Einschätzung der Gefährlichkeit des Rechtspopulismus beruhen.

Der Kreisverband der Linken hat ganz bewusst diese Aktion, auch mit einem Redebeitrag unseres Mitglieds Birgit Adam, unterstützt.

Nur am Rande sei erwähnt, dass sie mich hierbei toll vertreten hat.

Jedenfalls möchte ich, wenn mich meine zukünftigen Enkel einmal fragen sollten, was ich gegen den in der 2. Dekade des 21. Jahrhunderts wieder aufkommenden Nationalismus unternommen habe, eine Antwort geben können, für die ich mich nicht schämen und mich nicht irgendwie herausreden muss. An den nationalsozialistischen Verbrechen trifft unsere Generation keine Schuld. Aber wir sind als Deutsche sehr wohl dafür verantwortlich, dass so etwas nie wieder geschieht. Und deshalb werden wir auch weiterhin auf die Straße gehen.

Dass der AfD die deutsche Gedenkkultur an den Holocaust nicht gefällt, ist aus deren Sicht nur verständlich. Logisch, dass die völkischen Populisten um Höcke und Baum (und wie sie alle heißen) wollen, dass in Vergessenheit gerät, wozu Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und religiöse Verfolgung führen. Das zeigt aber eben auch, wessen Geistes Kind sie sind.

Deshalb, und davon bin ich ganz fest überzeugt, braucht es hier sichtbaren Widerstand und zwar von Anfang an, um nicht mitschuldig zu werden.

Und jeder, der die "Kümmertante" besuchen geht, sollte durch ein deutlich sichtbares Mahnmal auf dem Marktplatz an den Holocaust erinnert werden. Wider dem Vergessen und als klares Zeichen für ein weltoffenes, humanes und tolerantes Tauberbischofsheim.

"America first" oder "Deutschland, Deutschland über alles" ist der falsche Weg. Der Mensch zuerst oder besser gesagt die Menschen zuerst, ist die einzig richtige Maxime. Wir brauchen ein Miteinander aller Menschen und kein Gegeneinander aller einzelnen Nationen, Völker und Religionen.

Und noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Die Zweifel der Frau Dr. Baum an der Rechtmäßigkeit der Kundgebung sind geradezu grotesk und ein völlig untauglicher und unverschämter Versuch die Veranstalter zu kriminalisieren. Passt aber ins rechtsradikale Agitationsmuster. Das Bewerben einer Versammlung vor deren Genehmigung kann unter keinem Gesichtspunkt rechtswidrig sein, da eine Versammlung, auch unter freiem Himmel, gar keiner Genehmigung sondern nur einer Anmeldung bedarf (Art.8 Abs.2 GG i.V.m. § 14 Versammlungsgesetz). Die im deutschen Grundgesetz postulierten Grundrechte sollte eine Landtagsabgeordnete eigentlich kennen.