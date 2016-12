„Wichtige Grundpfeiler für den Erfolg“

In einer Feierstunde im Hotel "St. Michael" in Tauberbischofsheim hat die Volksbank Main-Tauber zahlreiche langjährige Mitarbeiter geehrt.

Tauberbischofsheim. Zu dem "äußerst angenehmen Anlass" begrüßte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Robert Haas, die Mitarbeiter des Bankhauses. Hatte er doch Gelegenheit, an diesem Tag das auszudrücken, was "in der Hektik des Alltages" leider oft zu kurz komme: "Ihre Treue verdient Dank und Anerkennung, die ich hiermit stellvertretend für alle Gremien unserer Bank gerne ausspreche", so Haas. Die Volksbank habe mit den Jubilaren Mitarbeiter in ihren Reihen, "auf die immer Verlass war, die immer Ihre Pflichten mit großer Gewissenhaftigkeit erfüllt haben und die auch bereit waren, in manchmal schwierigen Situationen etwas mehr zu leisten, als man eigentlich von Ihnen erwarten durfte".

Persönlichen Einsatz gelobt

Auch in Zeiten, in denen viele Vorgänge in der Bank von technischen Hilfsmitteln erleichtert würden, sei der letztlich entscheidende Faktor für den Erfolg der persönliche Einsatz der Mitarbeiter. "Von der Qualität Ihrer Arbeit, von Ihrem Wissen, Ihren Fähigkeiten und Ihrer Zuverlässigkeit, hängen die Zufriedenheit unserer Kunden und letztlich damit der Erfolg und das Bestehen unserer Bank im Wettbewerb ab", so Haas. Deshalb dürfe jeder der Jubilare die erfreuliche Entwicklung der Genossenschaftsbank in den zurückliegenden Jahren mit Stolz als Teil der persönlichen Lebensleistung begreifen: "Unsere Bank braucht solche Mitarbeiter wie Sie es sind. Ihre Kontinuität ist ein wichtiger Grundpfeiler, ohne den ein geschäftlicher Erfolg kaum möglich wäre." Und der Begriff der Kontinuität war an diesem Tage durchaus gerechtfertigt. Repräsentierten die Jubilare doch insgesamt stolze 820 Berufsjahre, in denen sie der Volksbank Main-Tauber die Treue gehalten haben.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Markus Arlt, Lena Eichhorn, Marika Hayn, Sebastian Hörner, Ramona Kordmann, Siegbert Ringeisen und Christian Zapf.

Auf 25 Jahre dürfen zurückblicken: Tanja Cebir, Kerstin Daberger, Petra Dietz, Stephan Firmbach, Andrea Hauck, Theresia Hofmann, Hartmut Imhof, Ute Klein, Gabriele Nuss, Stefanie Schindler, Christine Spinner, Elke Steigmeier, Markus Teslinski und Daniel Wittmann.

30 Jahre beruflich mit der Volksbank verbunden sind: Klaus Bauer, Klaus Götz, Christina Liebler, Harald Stoppel und Renate Wagner.

Ein ganz besonderes Jubiläum durften an diesem Tag vier Mitarbeiter begehen, die aus den Händen von Bürgermeister Wolfgang Vockel die IHK-Urkunde und die Ehrung des Landes Baden-Württemberg für 40-jährige Treue zu ihrem Arbeitgeber entgegennehmen durften. Dem stellvertretenden Vorsitzenden Robert Haas blieb es vorbehalten, das Wirken der Jubilare in den vergangenen vier Jahrzehnten Revue passieren zu lassen.

"Ein Genossenschaftler durch und durch" sei Manfred Beck, der bereits in jungen Jahren mit der Absolvierung des Mittelstufen-Lehrgangs an der Akademie Stuttgart-Hohenheim die Lizenz als Vorstand erhalten habe. Zusammen mit Hans Klausecker war er bis 1993 im Vorstand der Raiffeisenbank Edelfingen-Löffelstelzen tätig, zu einer Zeit, "als der Vorstand noch für alles zuständig war", wie Haas in seiner Laudatio scherzhaft bemerkte. Nach vielen Jahren im direkten Kundenkontakt wechselte Manfred Beck 2004 in die Sachbearbeitung der Marktfolge Passiv nach Bad Mergentheim, ehe er nach der Fusion mit der Volksbank Main-Tauber 2009 nach Tauberbischofsheim in die Sachbearbeitung im Markt-Service-Center kam. Als geschätzter und kompetenter Ansprechpartner in der Gruppe Markt und Kunde erledige der Jubilar seither alle Aufgaben mit Bravour und vorbildlicher Zuverlässigkeit.