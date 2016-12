Wenn aus Fremden Freunde werden

Mithilfe eines Integrationscafés junge Flüchtlinge für den Pflegeberuf zu begeistern: Für dieses Konzept wurde das Seniorenzentrum Haus Heimberg vom Deutschen Caritasverband ausgezeichnet.

Tauberbischofsheim. Viele Stimmen hallen aus der Küche des Seniorenzentrums Haus Heimberg in Tauberbischofsheim. Drinnen zeigt sich ein eher ungewohntes Bild: Jugendliche und gerade volljährige Flüchtlinge stehen an der Küchenzeile. Zusammen mit Bewohnern des Seniorenzentrums schnippeln sie Zwiebeln, schälen Kartoffeln und kneten Hefeteig - dabei wird viel geredet und gelacht. Alles geschieht Hand in Hand. Die Küchenchefs sind 17 Schülerinnen und Schüler zweier VABO-Klassen (Vorqualifizierung Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) der Kaufmännischen und Gewerblichen Schulen Tauberbischofsheim und des Kolping Bildungswerks.

"Über das Essen kann man sich gut verständigen", sagt Irmgard Günter, Mieterin im Betreuten Wohnen, fröhlich und nascht kurzerhand ein Stück Karotte. Karin Scheidler (ebenfalls Betreutes Wohnen) ist beeindruckt: "Die Jugendlichen machen sich viel Arbeit, da kann man noch was lernen." Und tatsächlich: Auf dem Speiseplan stehen Bolani, Kofte mit Reis, Nudeln, Salat und noch vieles mehr. Alles typische Gerichte aus den Heimatländern der Mädchen und Jungen. Dass alles ganz frisch zubereitet wird, ist für die Jugendlichen selbstverständlich. Für die Bewohner machen sie das gerne.

Integrationscafé Mit Hilfe eines Integrationscafés junge Flüchtlinge für den Pflegeberuf sensibilisieren und zu begeistern: Für dieses Konzept wurde das Seniorenzentrum Haus Heimberg kürzlich vom Deutschen Caritasverband e.V. ausgezeichnet. Das Projekt, das seit Mitte März läuft, sei laut Caritasverband eine "inspirierende Praxis und ein Vorzeigebeispiel für andere Einrichtungen". So könne man Jugendlichen, die vor Krieg und Terror aus ihrer Heimat flüchten mussten, in Deutschland neue Perspektiven zeigen, ihnen den Start in ein neues Leben erleichtern und sie gegebenenfalls für eine Mitarbeit in der Altenhilfe gewinnen.

Man is(s)t gerne zusammen

Man kennt sich und is(s)t gern zusammen. Denn im Haus Heimberg gibt es regelmäßig Treffen im Rahmen des Integrationscafés, das Mitte März an den Start ging. Dort treffen sich junge Flüchtlinge zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen mit Senioren zum einen mit dem Ziel, ihr Deutsch zu verbessern, zum anderen, um die Strukturen im Land besser kennenzulernen und zu verstehen.

Und das macht den Jugendlichen richtig Spaß: "Wir kommen gern her. Die Gespräche helfen uns beim Deutschlernen, und es ist immer lustig", sagt der 19-jährige Mohammed. Seit 15 Monaten ist der junge Syrer in Tauberbischofsheim. In dieser kurzen Zeit hat er sehr schnell Deutsch gelernt und macht nun eine Ausbildung zum Holzmechaniker. Er war schon viermal im Seniorenzentrum. "Leider kann ich nicht mehr so oft vorbeikommen, da ich jetzt jeden Tag arbeiten gehe und die VABO-Klasse nicht mehr besuche. Beim Treffen heute wollte ich aber unbedingt dabei sein. Kochen ist zwar nicht so mein Ding - Reden und Essen dafür aber umso mehr."

Aus den damals noch fremden Besuchern und den Heimbewohnern sind inzwischen Freunde geworden. Frei nach dem Motto "Raus aus der Anonymität rein ins persönliche Miteinander", das sich die Initiatoren des Integrationscafés auf die Fahne geschrieben haben.

Die Rechnung geht auf: Die Jugendlichen kommen sichtlich gerne und das auch über die Termine des Integrationscafés hinaus. Einige waren zum Beispiel beim Sommerfest im Haus Heimberg dabei, andere besuchen die Seniorinnen und Senioren regelmäßig.

Zwischen Karin Scheidler und der jungen Afghanin Azize hat sich sogar eine ganz besondere Freundschaft entwickelt.

"Sie kommt oft, und wir reden viel. Meist geht es um die Familie, um ihre, aber auch um meine, und um die schrecklichen Erlebnisse in ihrer Heimat. Ich denke, es tut ihr einfach gut, jemanden zu haben, der ihr zuhört, sich für sie interessiert. Und mich freut es, wenn ich für sie da sein kann", erzählt die Seniorin.

Während eines Treffens kam Azize dann auf die Idee, für ihre neue Freundin etwas typisch Afghanisches zu kochen. Da aber die Küche in Karin Scheidlers Wohnung nicht optimal für große Kochaktionen ausgelegt ist, wurde bei der Suche nach einem geeigneteren Raum schnell klar: Alle Senioren und Jugendlichen wollen mitkochen. Die Idee für das große gemeinsame Kochevent war geboren.