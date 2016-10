Vorbereitung auf digitale Arbeitswelt

An der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim ist im Bereich Kraftfahrzeugmechatroniker der Schulversuch "Tablets an Berufsschulen" gestartet.

Im Bereich Kraftfahrzeugmechatroniker wird die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim Modellschule.

Tauberbishcfosheim. In einem mehrjährigen Schulversuch erprobt das Kultusministerium von diesem Schuljahr an die Nutzung von Tablets in der dualen Ausbildung. An 15 Berufsschulen im Land werden für drei Ausbildungsberufe die Einsatzmöglichkeiten und der pädagogische Mehrwert von Tablet-Computern im Unterricht erforscht.

Kick-Off-Veranstaltung

Bei der Kick-Off-Veranstaltung des Pilotprojekts in Sindelfingen sagte Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann: "Digitale Bildung gehört zu den Schlüsselkompetenzen in fast allen Berufen. Deshalb ist es wichtig, dass junge Auszubildende auf die vielfältigen Herausforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt gut vorbereitet werden."

Zusätzlich zu den drei Ausbildungsberufen der ersten Projektphase (Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, Kraftfahrzeugmechatroniker, Mechatroniker) sollen in diesem Schulversuch im Schuljahr 2017/18 weitere drei und im Schuljahr 2018/19 weitere vier Ausbildungsberufe erprobt werden. An bis zu 50 Schulstandorten werden damit etwa 10 000 Auszubildende von dem Tabletprojekt profitieren. Die beteiligten Ausbildungsbetriebe übernehmen dabei die Finanzierung der Schülertablets. Ministerin Eisenmann: "Ich freue mich, dass wir in den Betrieben starke Partner haben, die uns bei diesem Projekt tatkräftig unterstützen." Mit dem Einsatz der Tablets werden der Theorieunterricht in der Berufsschule und die betriebliche Praxis bestmöglich verzahnt.

Mit dem Schulversuch an Berufsschulen erweitert die Landesregierung ihr Engagement im Bereich der digitalen Bildung. Weitere Tabletprojekte gibt es bereits an allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien.