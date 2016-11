Viel Anerkennung für die Feuerwehr

In der Fußgängerzone gab es Gelegenheit zu einem netten Plausch mit Bekannten.

Der Brand im Klosterhof - er war natürlich das bestimmende Thema beim Tauberbischofsheimer Herbstmarkt am gestrigen Sonntag.

Tauberbischofsheim. Zum Entsetzen über das Feuer mischte sich schnell aber auch die Erleichterung darüber, dass niemandem etwas passiert ist. Dennoch, dass der Himmel immer weiter aufklarte und sich im Laufe des Nachmittags sogar blau färbte, war gestern dann doch eher Nebensache.

Der Krämermarkt, der eigentlich auf dem Marktplatz hätte stattfinden sollen, wurde kurzerhand auf den Schlossplatz verlegt und zauberte so - unfreiwillig - schon ein bisschen Weihnachtsmarkt-Atmosphäre unter den Türmersturm. Am neuen Brunnen war dann um 15 Uhr fast kein Durchkommen mehr. MdB Nina Warken hatte nämlich zusammen mit ihrem Mann Sebastian und den "Bischemer Kröten" zum Hammeltanz gerufen. Dieses traditionsreiche Schauspiel wollten sich viele nicht entgehen lassen.

Unter den schwungvollen Klängen von Gustav Endres' "Dixie Eight", des pfiffigen "Ablegers" der Stadt- und Feuerwehrkapelle, tanzten zehn Paare um die Siegerehren, darunter auch der Bürgermeister der französischen Partnerstadt Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet (zusammen mit Nina Warken), sowie sein Sohn Laurent (mit Laura Hartnagel). Der fein herausgeputzte Hammel Hansi bleibt natürlich unversehrt, versicherte sein Führer Frank Schmidt. Gewonnen haben den Tanz Dominik Carle und Natascha Beer. Schöne Geste: Sitzungspräsident Steffen Burger nutzte die Gelegenheit, sich bei der Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz im Klosterhof zu bedanken.

Die Geschäfte luden zum Bummeln ein, und auch an die kleinen Besucher hatte man gedacht. So gab es zum Beispiel eine kostenlose Stadtführung nur für Kinder und Bastelaktionen in der Mediothek und im Buchhandel Schwarz auf Weiß. Die Tauberfränkischen Heimatfreunde servierten im "Jägerstüble" stilecht sonntägliche Leckereien. Auf dem Marktplatz unterdessen nutzten viele Gäste des Herbstmarktes die Chance, einmal mit Feuerwehrleuten ins Gespräch zu kommen. Müde und abgekämpft, teilweise noch mit Ruß im Gesicht, beantworteten die Kameraden nach ihrem Großeinsatz die Fragen der Bürger. sk