Trauern, hoffen, aber auch klagen

Der Trauerweg in der Martinskirche in Tauberbischofsheim wurde nun feierlich eröffnet und soll Menschen Trost spenden.

Tauberbischofsheim. "Trauer braucht einen Weg, braucht Erinnerung, braucht Hoffnung und braucht die Möglichkeit zur Klage," mit diesen Worten hieß Wolfgang Eitzensberger all jene willkommen, die zur feierlichen Eröffnung des ökumenischen Trauerweges in die Martinskirche gekommen waren. Initiiert und gestaltet wurde der Trauerweg von den Verantwortlichen von "Café Sonnenlicht" und Hospizverein und kann bis Ende November begangen werden.

Erste Station ist die "Klagemauer", erläuterte Wolfgang Eitzensberger, nach dem Vorbild der Klagemauer in Jerusalem. Sie ist ein wichtiger Ort, seine Sorgen und Nöte vor Gott zu bringen, aber auch sein Hadern und Ringen mit ihm. So können auch Besucher hier das, was sie bedrückt, auf einem Zettel notieren und in einen Spalt der Mauer stecken. Das Heilende und Klärende von Tränen wird beim "Krug der Tränen" thematisiert, der zweiten Station. Dazu las Renate Schroeder das Märchen vom "Tränenkrüglein" der Gebrüder Grimm, wo das verstorbene Kind seiner weinenden Mutter im Traum erscheint und sie bittet, das Tränenkrüglein nicht weiter zu füllen. Sonst könne es keine Ruhe mehr finden. Und aus dem großen Krug kann man - analog zu diesem Märchen - symbolisch seine Tränen ausschöpfen, den Krug ein wenig von Tränen leeren und sich so entlasten.

Ein nicht immer einfacher Weg

"Ein Irrgarten führt uns in die Irre und wir finden nur sehr schwer wieder heraus", erklärte Antje Bauer bei der dritten Station. "Im Labyrinth können wir uns nicht verirren, es führt immer zur Mitte, auch wenn es immer wieder einmal rückwärts zu gehen scheint".

So sei der nicht immer einfache Weg durchs Leben und auch der durch die Trauer. Und in der Mitte stehe man vor der Pietà, der Mutter, die die schlimmste Trauer erlebte, musste ihr Sohn doch sterben. Doch das Wissen, das man mit seiner Trauer nicht allein ist, könne uns Trost sein und Kraft geben.

"Engel wollen uns zur Seite stehen", so Birgit Zagatta an der letzten Station. Sie könnten Wegbereiter sein, sie könnten Mut machen, könnten trösten und schützen. Dazu las sie Verse mit den Bitten, keinen Engel zu schicken, der alles Schwere wegnimmt, der aber in schweren Stunden an der Seite bleibt. Neben mehreren Texten mit Versen zu Engeln, die zum Mitnehmen gedacht sind, kann man aber auch seine Gedanken, Wünsche, aber auch seinen Schmerz in ein Buch schreiben, das dort auf dem Tisch ausliegt.

Wunderschön gestaltet

Brigitta Meuser hatte dazu mit ihrer warmen Stimme, instrumental begleitete von ihrem Mann Michael, jede Station mit thematisch wunderbar ausgesuchten Liedern begleitet. So etwa das "Flow my tears" ("Fließt meine Tränen") oder "Gott hat dir längst einen Engel gesandt".

"Es gibt viele Klagemauern auf der Welt, viel Trauer überall auf Welt und so viel Trauer, die der Mensch dem Menschen antut," meinte W. Eitzensberger am Schluss des Trauerweges und bat darum, dass die Welt ein wenig heller werden möge. Mit dem gemeinsamen "Vater unser" und dem Segen schloss diese bewegende Einführung in den Trauerweg.

Es lohnt sich, diesen so wunderschön gestalteten Weg selbst in den nächsten vier Wochen einmal meditierend zu gehen und dabei vielleicht an der einen oder anderen Station intensiv zu verweilen. jaha