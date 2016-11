Talente prächtig in Form

Tauberbischofsheim. Ein bemerkenswert breites Spektrum von Stilen, Ausdrucksformen und Sounds aus mehr als einem halben Jahrhundert Jazzgeschichte, dazu einen hohen konzertanten Standard, eine Reihe bemerkenswerter solistischer Leistungen und Interpretationen bekannter Klassiker des Genres präsentierte das Jugendjazzorchester Baden-Württemberg unter Leitung von Rainer Tempel bei seinem sehr gut besuchten Konzert im Casino der VS.

Traditionsreiche Formation

Der Auftritt war einer von dreien der "Herbsttournee" dieser Formation, die durch eine einwöchige Vorbereitungsphase an der Akademie Weikersheim vorbereitet worden war - so der seit 2013 amtierende Leiter dieser nun schon traditionsreichen Formation, in der seit ihrer Gründung sich mehr als 300 junge Jazzmusikerinnen und -musiker sich ihre ersten Sporen verdient haben und später zum Teil mit Erfolg in die Profiszene gewechselt sind.

In seinen lockeren, schwäbisch humorvollen, zum Teil auch selbstironischen Anmoderationen vergaß Tempel nicht, die Initiative von Peter Leicht für das Zustandekommen dieser Veranstaltung im VS-Casino zu würdigen.

Entspannt und hoch konzentriert

Lässig und entspannt und dabei doch hochkonzentriert ging es auch beim Konzert der kleinen, etwa 20-köpfigen Big Band, deren Mitglieder im Alter zwischen 16 und 24 Jahren sind, zu, komplettiert durch drei Sängerinnen und Sänger, die im Lauf ihrer knapp zweistündigen Vorstellung immer freier und selbstbewusster aufspielte und besonders in der zweiten Hälfte, der bekannten Jazz-Standards gewidmet war, zu richtig großer Form auflief.

Große Bandbreite

Dafür ging's vor der Pause vor allem darum, die große Bandbreite des hier gepflegten Musizierens zu demonstrieren und nicht zuletzt die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der hier man in ausgefallenen Metren, überraschenden Taktwechseln und komplexen, übereinandergeschichteten Rhythmen zu Hause ist.

Hier leistete die vierköpfige Rhythmusgruppe, in der sich jeweils zwei Spieler(innen) an Schlagzeug, Bass, Keyboard und Gitarre abwechselten, Erstaunliches, aber auch ihre Kolleg(inn)en der drei Bläsersektion ließen sich nicht lumpen - beispielsweise in einer originellen Eigenkomposition von Bandleader Tempel, die nach seinen Angaben von den Regeln des Sudokuspiels inspiriert und im Bläsersatz mit allerlei kompositionstechnischen Kniffen motivischer Imitation und Umkehrung gespickt ist, musikalische Mathematik, etwas spröde anzuhören, dafür ein intellektuelles Vergnügen und dazu noch mit einer virtuosen Soloeinlage des Euphoniums (einer Art kleiner Tuba) versehen. Für die richtige Stimmung brauchte es an diesem Abend freilich noch andere Zutaten, vor allem fähige Vokalistinnen und -vokalisten und eingängige, intelligent und einfallsreich neu arrangierte Melodien beispielsweise von Stevie Wonder ("Don't you worry 'bout a thing") oder Kurt Weill, dessen "Septembersong" von den Bläsern atmosphärisch gedämpft und verhangen begleitet und von einem exzellenten Tenorsolo gekrönt wurde - als nur einem Beispiel von vielen anderen.

Bekannte Standards

Richtig zur Sache und hin zum Publikum ging's dann nach der Pause mit einigen bekannten Standards von Frank Sinatra und Cole Porter, vom Gesangssolisten talentvoll und einfühlsam interpretiert und von der Band mit einem kraftvoll zupackenden Sound versehen oder mit einer feinen und eleganten, instrumentalen Nummer("just like that") aus der Feder des legendären Bandleaders Peter Herbolzheimer.

Last but not least durften auch zwei Abstecher in den jazzveredelten Pop nicht fehlen in Form von Cindy Laupers "Time after time", einer brillanten Version von Billy Joels "New York state of mind" und einer jungen Gesangssolistin, die sich mehr als nur hören lassen konnte. Herzlicher, anhaltender Beifall im VS-Casino, der mit einem Count Basie Klassiker "April in Paris" belohnt wurde. Thomas Hess