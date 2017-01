Stets engagierter Mitarbeiter

Manfred Müller (sitzend rechts) wurde bei der Sparkasse nach über 45-jähriger Tätigkeit verabschiedet. © Sparkasse

Tauberbischofsheim. Nach mehr als 45-jähriger Tätigkeit als Mitarbeiter der Sparkasse Tauberfranken verabschiedete sich Manfred Müller im Rahmen einer Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, dankte Manfred Müller für sein Engagement und die gewissenhafte und engagierte Arbeitsweise. Für den bevorstehenden Ruhestand wünschte er alles Gute sowie persönliches Wohlergehen.

Die berufliche Karriere von Manfred Müller startete am 1. September 1971 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Bezirkssparkasse Lauda. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbildung wurde er 1974 in das unbefristete Angestelltenverhältnis übernommen. Manfred Müller wurden zunächst Tätigkeiten als Sachbearbeiter in der Kreditabteilung übertragen.

Nach Ableistung des Grundwehrdienstes war er als bedarfsorientierter Mitarbeiter eingesetzt. Im Juli 1979 ging Manfred Müller zur damaligen Kreissparkasse Mergentheim. Sein Aufgabengebiet umfasste hier zunächst die anfallenden Tätigkeiten im Außendienst bis er im September 1984 in die Kreditabteilung der Sparkasse wechselte. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand war Müller im Bereich Kredit und Recht, Gruppe Kreditsekretariat, erfolgreich und engagiert tätig. Er war außerdem langjähriges Mitglied im Verwaltungsrat sowie ehemaliges Mitglied im Personalrat der Sparkasse Tauberfranken.

"Der Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange auf ihn freut", so Müller. Und so blickt er mit einem weinenden aber auch einem lachenden Auge in die Zukunft. In seinem Ruhestand wird es dem Familienmensch sicher nicht langweilig werden. spaka