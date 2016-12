„Städtischer Bauhof ist mit neuen Geräten gut aufgestellt“

Tauberbischofsheim. "Es ist kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, sondern ein Teil der notwendigen Fahrzeuge für die Arbeit des Bauhofs." Mit diesen Worten übergab Bürgermeister Wolfgang Vockel den Beschäftigten des städtischen Bauhofs in dieser Woche gleich zwei neue Fahrzeuge. Einen Kommunaltraktor und einen Doppelkabiner mit Drei-Seiten-Kipper. Sie verstärken künftig den Bauhof-Fuhrpark.

Schlüssel überreicht

Bernd Mechler von der Zürn GmbH war zu diesem Anlass aus dem Hohenlohekreis angereist, um Bürgermeister Wolfgang Vockel und dem stellvertretenden Bauhofleiter Wilfried Hammerich den Schlüssel für den nagelneuen Kommunaltraktor der Marke John Deere zu überreichen.

Mit diesem leistungsstarken Arbeitsgerät ist der Bauhof für die tägliche Arbeit gut gerüstet. Das Fahrzeug ersetzt sein 15 Jahre altes Vorgängermodell.

Der neue Kommunaltraktor soll unter anderem für Mulcharbeiten an den Wirtschafts- und Wanderwegen in Tauberbischofsheim eingesetzt werden. In den Wintermonaten ist er außerdem eine unverzichtbare Hilfe für den Winterdienst. Durch seine schmale Bauweise können Gehwege und enge Gassen optimal geräumt und gestreut werden. Rund 62 000 Euro hat die Stadt Tauberbischofsheim in die notwendige Neuanschaffung investiert.

Den neuen VW Doppelkabiner übergaben Elmar Günther und Andreas Beuchert vom Autohaus Walter Günter in Hardheim ebenfalls persönlich.

Das rund 37 000 Euro teure Fahrzeug ist ausgestattet mit einem Allradantrieb, einem Drei-Seiten-Kipper und soll überwiegend in den Grünanlagen und auf den Friedhöfen zum Einsatz kommen. Durch den Allradantrieb können Grünflächen auch bei Feuchtigkeit gefahrenlos befahren werden.

"Die beiden Fahrzeuge sind eine gute und wirtschaftliche Investition", unterstrich Bürgermeister Wolfgang Vockel. Mit diesen Neuanschaffungen sei der gärtnerische Bereich der Stadtverwaltung nun bestens aufgestellt.