Stadt erhöht Betriebskostenzuschuss

Tauberbischofsheim. Die Stadt will ihren Beitrag zum Erhalt der Kleinschwimmhalle zumindest bis zum Jahr 2019 leisten. In der Sitzung am Donnerstag im Konferenzraum der Stadthalle stimmte der Gemeinderat einmütig zu, dass sich die Stadt weiterhin an dem Defizitausgleich für den öffentlichen Betrieb der Kleinschwimmhalle durch einen Betriebskostenzuschuss beteiligt. Dieser wurde von bislang 25 000 Euro auf 40 000 Euro erhöht. Die näheren Einzelheiten sollen mit dem Landkreis, und dem Betreiber, der Krankenhaus und Heime Main-Tauber (KHMT), besprochen werden.

Keine Garantie für Dauerlösung

"Eine kurzfristige Schließung zum Jahresende kann nicht in unserem Sinn sein", betonte Bürgermeister Wolfgang Vockel. Gleichzeitig stellte er jedoch klar, dass der Beschluss keine Garantie für eine dauerhafte Lösung sei und dass die Entscheidung, was letztendlich mit der Kleinschwimmhalle passiere, nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liege. Eine finale Entscheidung über die Fortsetzung des Betriebs wäre von der KHMT und dem Kreistag zu treffen.

So lange das Hallenbad durch die KHMT betrieben wird, ist der Landkreis laut Finanzierungsvereinbarung mit der Gesundheitsholding verpflichtet, generell zum Ausgleich des Defizits verpflichtet. Allerdings enthält die Finanzierungsvereinbarung einen Passus, der besagt, dass, "sofern der Betrieb des Hallenbads über den 31. Dezember 2016 hinaus fortgesetzt wird, der Main-Tauber-Kreis und die Stadt Tauberbischofsheim den Verlustausgleich bis zu einer Betriebsschließung tragen."

Die Stadt hat nun bereits ihre grundsätzliche Bereitschaft zum Abschluss einer ausgewogenen Vereinbarung signalisiert. Der Gemeinderat ermächtigte deshalb in der Sitzung am 8. Juni 2016 den Bürgermeister, die Verhandlungen aufzunehmen. Zur zumindest vorübergehenden Sicherung des öffentlichen Betriebs in der Kleinschwimmhalle zu sichern. Mit dem Obolus von 40 000 Euro erhöht Tauberbischofsheim den Betriebskostenzuschuss um 40 Prozent.

Künftige Investitionen besprechen

Als weiteren Punkt wollen die Kreisstädter aufgenommen haben, dass Entscheidungen zu betriebsnotwendigen Investitionen einvernehmlich getroffen werden. Zudem stimme die Kommune einer angemessenen Erhöhung des Eintritts zu. Auch hierdurch würden der Stadt Mehrkosten entstehen, weil sie die Eintrittsgelder der Schulen aus dem städtischen Schulbudget bezahlt.

Sanierungsfähigkeit prüfen

Wichtig sei zudem, dass der Betreiber der Kleinschwimmhalle dessen Sanierungsfähigkeit und den damit verbundenen Aufwand prüft. Die Stadt gehe davon aus, dass er künftig neben den Nutzungsentgelten auch Betriebskostenzuschüsse des Krankenhausträgers für den Therapiebereich und/oder des Heimträgers für das Bad geben werde.

"Ob der Betrieb in der Kleinschwimmhalle dauerhaft fortgesetzt werden kann, darüber kann ich heute keine verbindlichen Aussagen machen", sagte Bürgermeister Wolfgang Vockel. "Das hängt von zwei Faktoren ab." Zum einen stehe der Investitions- und Modernisierungsaufwand für die Sanierung des Bades, das einen Unterhaltungsstau ausweist, nicht fest.

Zum anderen hätten Eigentümer und Betreiber der Gesamtanlage noch nicht über ihre Strategie zur Entwicklung des Areals entschieden. Die Kleinschwimmhalle sei, gleich welches Konzept zum Tragen komme, nur ein Baustein, dessen Zukunft von einem endgültigen Masterplan abhänge.

Wenn der Kreistag dem von der Stadt vorgeschlagenen Weg zustimmt, bestehe dennoch Handlungsbedarf für die Zeit nach dem 1. Januar 2020, machte Vockel deutlich.

Hier gelte es, drei mögliche Szenarien zu prüfen: Übernahme des Bads, Ersatzlösungen in Bädern der Region oder Ersatzbau der Stadt.

Krankenhaus-Campus einbeziehen

"Eine kurzfristige Schließung zum 31. Dezember 2016 wäre gegenüber den Beschäftigten und den Nutzern nicht nachvollziehbar gewesen", pflichtete Gernot Seitz (Bürgerliste) dem Stadtoberhaupt bei. Auch die kräftige Erhöhung des städtischen Anteils gehe in Ordnung. Allerdings forderte Seitz, dass auch der Krankenhaus-Campus seinen Anteil am Ausgleich der Verluste tragen müsse, "zumal 7000 Patienten das Therapiebecken nutzen".

Die Anzahl der Nutzer des Therapiebeckens sei seit 2011 um über zehn Prozent gestiegen, während die Zahl der Schwimmbadbesucher rückläufig sei.

Das Gremium stimmte einmütig für die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses. hut