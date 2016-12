Sportehrenschild für Stefan Popp

Mit einem kurzweiligen Programm gestalteten Akteure aus den eigenen Reihen der TV-Familie die Jahresabschlussfeier, in deren Mittelpunkt Ehrungen standen.

Dittigheim. Nach dem Jahresrückblick des Vorsitzenden Dieter Reichert standen Ehrungen für verdiente Vereinsmitglieder an. Das Sportehrenschild, die höchste vereinsinterne Ehrung, ging an Stefan Popp. Sandro Leuthold und André Deis wurden zu "Handballern des Jahres" gekürt.

Die Flötengruppe mit Aileen Wöppel, Maya Hepp, Fabia Hepp, Johannes Freund und Florentin Partzsch sorgte für die musikalische Umrahmung der Feierstunde. Eine besinnliche Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Maya Hepp und gemeinsam gesungene Weihnachtslieder rundeten das Programm ab.

In seiner Begrüßung dankte der 1. Vorsitzende besonders seinem Vorstandsteam und den vielen aktiven Helfern, darin eingeschlossen die Trainer, Gruppen- und Übungsleiter für ihren persönlichen Einsatz zum Wohl des Vereins.

Rückblickend zeigte er ein positives Bild auf. Der Verein biete seinen zahlreichen Mitgliedern neben dem Handball auch ein breitgefächertes Kinder- und Freizeitsportangebot. Viele sportliche und gesellige Veranstaltungen prägten das Vereinsjahr. Besonders erwähnte der Vorsitzende dabei den neu eingeführten "Sonntagskaffee", das jährlich von Thorsten Hepp organisierte und durchgeführte Kesselfleischessen, sowie die traditionellen Heavy Metal Festivals.

Die anstehenden Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder nahm Dieter Reichert zusammen mit seinem Stellvertreter Carsten Irmer und Schriftführerin Ute König vor. Sie überreichten: Ehrennadeln mit Silberkranz für 25 Jahre Mitgliedschaft an Gottfried Zgodzaj, Ute Dittmann, Franz Dittmann, Ruth Hellmuth, Steffen Mages, Wolfgang Schimpf, Klaus Schnurr, Holger Seidenspinner, Mirco Seitz, Sascha Diemer, Andrea Freund und Herta Schinzel.

Verdiente Mitglieder

Die Nadel mit halbem Goldkranz für 40 Jahre Mitgliedschaft ging an Margot Bader, Agnes Bauer, Herbert Bauer, Monika Freund, Anna Hepp, Emilie Höckele, Heinz Höckele, Maria Höpfl, Josef Klötzl, Thomas Lang, Peter Merkel, Maria Petter, Kurt Seiler, Gerhard Größlein, Klaus Bauer, Rudolf Betsche, Sigrun Hilbert, Manfred Joachim, Friedhilde Keller, Erwin Kraft, Hubert Schmitt, Ursula Schmitt und Günther Seubert.

Die Nadel mit ganzem Goldkranz für 50 Jahre Mitgliedschaft ging an Josef Achtmann, Marianne Dittmann, Udo Hemberger, Resi Klötzl, Anneliese Schimpf, Elfride Schimpf, Karl Schnarrenberger, Otto Seitz, Martha Steffan, Anni Wöppel, Gerda Wöppel, Rosa Lang, Gerda Freund, Udo Bader und Walter Blesch.

Treue gewürdigt

Die Urkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielten Gerda Hepp, Peter Hepp, Dieter Hellmuth, Burghilde Kettner und Margot Hein.

Die Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft erhielten Katharina Hemberger, Hubert Krug und Georg Poloczek.

Anschließend überreichten Carsten Irmer und Marina Progl den Vorstandsmitgliedern, den Übungsleitern und Betreuern, den Mitgliedern im Vergnügungsausschuss und allen übrigen aktiven Helfern des Vereins für ihren Einsatz kleine Präsente.

Zu "Handballern des Jahres" kürte Abteilungsleiter Dirk Wagner Sandro Leuthold für 2015 und André Deis für 2016. Er lobte das Engagement und den Einsatz der beiden, die viel zum Höhenflug der ersten Mannschaft beigetragen hätten. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Heilbronn/Franken startete das Team in der letzten Saison durch die Landesliga in die neugeschaffene Verbandsliga durch. Aktuell steht das Team dort zwar im hinteren Tabellendrittel, doch das Saisonziel "Klassenerhalt" ist durchaus realisierbar.

Das Sportehrenschild, die höchste vereinsinterne sportliche Ehrung, die vom TV Dittigheim jährlich verliehen wird, überreichte Vorsitzender Dieter Reichert an Stefan Popp. Der Geehrte ist seit seiner Kindheit im Verein aktiv und übernimmt seit Jahren auch Verantwortung in der Vereinsführung. Seine ersten Trainer Ludwig Menth und Elmar Reichert machten ihm den Handballsport schmackhaft. Er durchlief alle Altersklassen im Jugendbereich und schaffte 1991 auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft.

Seinen größten Erfolg errang er neben mehreren Kreismeisterschaften, Landesliga- und Oberligarunden in der Saison 2002/2003 mit dem Gewinn der Badischen Meisterschaft und dem Aufstieg in die Baden-Württemberg-Liga. Als Ausgleich spielte er nebenbei häufig beim Nachbarverein SV Distelhausen Fußball.

Priorität hatte bei ihm allerdings immer der Handballsport. Noch heute geht er erfolgreich in der zweiten Mannschaft der HSG auf Torejagd. Zu Beginn des Jahres übernahm er zudem den Posten des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden im TV Dittigheim. bf