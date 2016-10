„Spannende Herausforderung, die ich gerne annehme“

Kulturprogramm in Adelsheim

Fast schon traditionell findet das Herbstkonzert des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg hier in Adelsheim statt. Adelsheim. In der Großen Aula des Eckenberg-Gymnasiums ist es am Freitag, 4. November, um 19 Uhr wieder so weit. Über 80 junge Ausnahmemusiker werden in diesem großen, sinfonischen… [mehr]