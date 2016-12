Sitzungssäle kommen ins Erdgeschoss

Das Innere des Amtsgerichtsgebäudes in der Schmiederstraße soll im kommenden Jahr umgebaut werden.

Das Amtsgerichtsgebäude in Tauberbischofsheim wird umgebaut: Im kommenden Jahr sollen die Sitzungssäle vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss verlegt werden.

Tauberbischofsheim. Der Technische Ausschuss der Stadt wurde in seiner Sitzung am Dienstag über das Vorhaben des Landes - vertreten durch den Betrieb "Vermögen und Bau Baden-Württemberg" - in Kenntnis gesetzt.

Am äußeren Erscheinungsbild des unter Denkmalschutz stehenden Amtsgerichtsgebäudes (Baujahr (1875/76) werde sich nichts ändern, erläuterte Bauamtsleiter Rainer Ruppert. "Dafür wird sich im Inneren einiges tun. Die Planung sieht die Verlegung der Sitzungssäle aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss vor", so Ruppert.

Sicherheit geht vor

Bürgermeister Wolfgang Vockel ergänzte, dass die Maßnahme nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen erfolge. Zukünftig solle so vermieden werden, dass sich Unbefugte im ganzen Gebäude frei bewegen können.

"Die bisherigen Sitzungssäle werden zu Büros sowie zu einem Sozialraum mit Teeküche für die Bediensteten umgebaut", erläuterte Bauamtsleiter Ruppert weiter. Für die Umstrukturierung sei der Rückbau zweier nicht tragender sowie einer tragenden Wand erforderlich. Das bestehende Damen-WC werde behindertengerecht umgebaut. Darüber hinaus würden in den Fluren die bestehenden Böden erneuert sowie das Treppenhaus brandschutztechnisch abgetrennt.

Wie Rainer Ruppert ebenfalls ausführte, werde parallel zu den Umbaumaßnahmen im Inneren des 140 Jahre alten Gebäudes die bereits längerem genehmigte Änderung des Zufahrtskonzepts in die Tat umgesetzt.

Diese regelt die Anfahrt zum Parkplatz des Gerichtsgebäudes über die Schmiederstraße. Die Ausfahrt erfolgt dann aber über den Schafweg.

Auf Nachfrage der FN beim Landesbetrieb "Vermögen und Bau" in Bad Mergentheim waren gestern noch keine weiteren Details zu dem geplanten Vorhaben zu erfahren.