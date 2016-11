Selbstbewusst und mit Spaß bei der Arbeit

Seit Januar arbeitet der gehörlose Vitalij Prezidentov beim Büro- und Schulmöbelhersteller VS. Als Teilnehmer des Projekts "Inklusiv" hatte er zuvor ein Praktikum bei dem Unternehmen absolviert und sich bewährt. © Heike von Brandenstein

Er arbeitet gern, fühlt sich anerkannt und kommt gut mit den Kollegen klar. Vitalij Prezidentov ist gehörlos. Seit Januar arbeitet er beim Büro- und Schulmöbelhersteller VS in der Kreisstadt.

Tauberbischofsheim. Der junge Mann, der morgen seinen 26. Geburtstag feiert, montiert die Schreibtischboxen mit ruhiger Hand. Die akkurat aufgelegte Schiene, die später für ein sanftes, geräuschloses Gleiten beim Ausziehen der Schublade sorgt, schraubt er sorgsam mit dem surrenden Akkuschrauber fest. "Ich bin froh, dass ich hier arbeiten darf", schreibt Vitalij Prezidentov auf die Frage, wie es ihm bei dem Job geht.

Durch das Projekt "Inklusiv" (wir berichteten in unserer gestrigen Ausgabe) der vier Jobcenter in der Region Heilbronn-Franken und der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist er zu den VS gekommen. Eine Ausbildung im Bereich der Holzbearbeitung hatte er in einem anderen Betrieb absolviert, danach aber war er arbeitslos.

"Das Projekt ,Inklusiv' hat mich sehr interessiert, deshalb wollte ich daran teilnehmen", so Prezidentov. Der ihn betreuende Sozialpädagoge von der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) als Projektpartner regte eine Arbeitserkundung an. "Wir sind beim Thema Praktikum sehr offen und haben auch keine Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderung", begründet Nadine Klein von der Personalabteilung der VS, warum dem jungen Mann eine Chance eingeräumt wurde.

Die VS haben Erfahrung mit Menschen mit Behinderung. In der Abteilung Stauraummöbelmontage arbeitet neben Vitalij Prezidentov eine Mitarbeiterin, die ebenfalls gehörlos ist. "Die beiden können sich über weite Strecken unterhalten", beschreibt Franz-Joseph Klampt, stellvertretender Teamleiter in der Abteilung, die Kommunikation per Gebärdensprache. Doch auch mit den anderen Kollegen klappt die Verständigung. "Er liest gut von den Lippen ab", meint Klampt. "Und wenn es da mal Probleme gibt, schreibe ich eben auf, was ich sagen will."

"Am Anfang war ich natürlich sehr aufgeregt. Ich wusste nicht, ob mich jemand verstehen wird und ob die Kollegen damit klar kommen, dass ich taubstumm bin", beschreibt Prezidentov seine Ausgangssituation. Er wurde positiv überrascht. "Alle waren sehr nett und sind mit mir umgegangen, als wäre ich nicht taubstumm, sondern ein normaler Mensch. Schon am ersten Tag hat es mir Spaß gemacht bei der Firma VS zu arbeiten", erinnert er sich.

Aus dem Praktikum - Bewertung gut bis sehr gut - wurde ab Januar eine befristete Anstellung, die brandaktuell bis Ende Oktober kommenden Jahres verlängert wurde. Anfängliche Schwierigkeiten, wie die Klage über zu monotone Tätigkeiten, wurden schnell abgestellt. "Herr Prezidentov ist mittlerweile vielseitig einsetzbar und wechselt regelmäßig den Arbeitsplatz", so Nadine Klein. Seine Mittagspause verbringt er meist meist mit einer gehörlosen Mitarbeiterin, die in derselben Abteilung beschäftigt ist.

Zukunftswunsch Weiterbildung

Für Vitalij Prezidentov ist die Arbeitsstelle bei den VS ein Segen. "Durch die Arbeit fühle ich mich wie ein normaler, gesunder Mensch. Ich bin selbstständiger geworden, fühle mich nützlich und nicht ausgegrenzt", beschreibt er seine Lebenssituation. Für die Zukunft wünscht er sich, weiter bei den VS arbeiten zu dürfen und sich weiterbilden zu können. Außerdem möchte er eine Familie gründen und ein Haus bauen.

Zunächst einmal ist sein Arbeitsplatz für das kommende Jahr gesichert. Ob er danach eine Chance auf eine Festanstellung hat? Personalfachfrau Nadine Klein äußert sich dazu pragmatisch: "Jeder befristet beschäftigte Mitarbeiter hat prinzipiell die Chance, fest eingestellt zu werden."