FG „Fideler Aff“ feiert Jubiläum

Walldürn. Ihr 66-jähriges Vereinsbestehen feiert in diesem Jahr die "Dürmer Faschenaachtsgesellschaft Fideler Aff". Zum närrischen Jubiläum findet heute in der Nibelungenhalle ein Festakt statt. Wirft man einen Blick zurück in die Annalen des Jubiläumsvereins, so kann anhand der Aufzeichnungen… [mehr]