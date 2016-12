Richtiger Umgang verhindert Unfälle

Die Silvesterfeuerwerke sind schön anzusehen, aber es lauern auch Gefahren, wenn nicht sachgemäß mit den Feuerwerkskörpern umgegangen wird.

Main-Tauber-Kreis. Jedes Jahr ereignen sich zu Silvester schwere Unfälle beim Umgang mit Feuerwerkskörpern. Die Gewerbeaufsicht im Landratsamt Main-Tauber-Kreis appelliert deshalb an alle, die mit Feuerwerkskörpern umgehen, die sprengstoffrechtlichen Schutzvorschriften einzuhalten.

Da Feuerwerkskörper häufig unsachgemäß gelagert und falsch gehandhabt werden, kommt es immer wieder zu Bränden, Explosionen, Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen oder zu Trommelfellschäden. Trotz vieler Hinweise gelangen auch immer wieder Feuer-werkskörper unerlaubt in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Die Gewerbeaufsicht im Umweltschutzamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis fordert deshalb die Verkäufer von Feuerwerksartikeln auf, die Schutzvorschriften des Sprengstoffrechts genau zu beachten, um solche Unfälle zu vermeiden.

Kontrollen

Die Gewerbeaufsicht wird im Main-Tauber-Kreis zum Jahreswechsel kontrollieren, ob die Verkaufsverbote, die maximal zulässigen Lagermengen und die sicherheitstechnischen Vorschriften im Einzelhandel eingehalten werden. Außerdem sollen die Händler vor Ort über die Vorschriften informiert werden. Verstöße gegen die sprengstoffrechtlichen Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten mit hohen Geldbußen geahndet werden. Die Überschreitung der zulässigen Lagermengen ist sogar strafbar.

Der Einzelhandel darf nur Feuerwerkskörper verkaufen, die mit einer in der Europäischen Union gültigen Zulassung, zum Beispiel mit einer Zulassung der Bundesanstalt für Material-forschung und -prüfung (BAM), abgegeben werden.

Feuerwerkskörper der Kategorie I beziehungsweise Klasse 1 - so genannte Kleinstfeuerwerke - mit der Kennzeichnung BAM-Klasse I-XXXX dürfen das ganze Jahr über verkauft werden und dürfen nur an Personen über zwölf Jahre abgegeben werden. Zu diesen Kleinstfeuerwerken gehört zum Beispiel das so genannte "Tischfeuerwerk".

Silvesterraketen und Kanonenschläge sind dagegen Feuerwerkskörper der Kategorie II beziehungsweise Klasse II. Diese Kleinfeuerwerke mit der Kennzeichnung BAM-Klasse II-XXXX beziehungsweise BAM-F2-XXXX dürfen in diesem Jahr von Donnerstag, 29., bis Samstag, 31. Dezember, innerhalb der Ladenöffnungszeiten verkauft und im Hinblick auf die Minimierung von Unfallrisiken und Belästigungen der Allgemeinheit durch Lärm und Gerüche nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden, wie es weiter in einem Bericht des Landratsamts heißt.

Verkaufsbeschränkungen

Kleinfeuerwerk der Kategorie II oder Klasse II darf nur an Personen über 18 Jahren abgegeben werden. Personen unter 18 Jahren dürfen diese Artikel nicht besitzen und auch nicht verwenden. Feuerwerkskörper dürfen nur mit einer Gebrauchsanweisung und unter Aufsicht einer bestellten verantwortlichen Person verkauft werden. Sie dürfen nur im Verkaufsraum in geschlossenen Schaukästen ausgestellt werden.

Ausgenommen hiervon sind Feuerwerkskörper, deren Zurschaustellung gemäß Bescheinigung der BAM unbedenklich ist und bei denen dies auf der Verpackung vermerkt ist. Feuerwerkskörper der Kategorie II oder Klasse II dürfen nur innerhalb von Verkaufsräumen, also nicht im Freien und auch nicht aus Kiosken heraus verkauft werden. Merkblatt

Die Bestimmungen, die Einzelhändler beim Verkauf und auch bei der Lagerung von Pyrotechnik beachten müssen, sind in einem Merkblatt zusammengefasst.

Es kann beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Umweltschutzamt, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim bei Rigo-Yves Driesel, Telefon 09341/82-5762, Fax: 09341/82-5760, angefordert werden.

Das Merkblatt ist auch auf der Internetseite der Gewerbeaufsicht unter der Adresse www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de (Sprengstoffrecht - Merkblätter) abrufbar. lra