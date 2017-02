Renommierte Künstler zeigen Werke

Tauberbischofsheim. Der Kunstverein Tauberbischofsheim hat die Termine für insgesamt fünf besondere Ausstellungen in diesem Jahr festgelegt.

Im Schaufenster der Stern-Apotheke am Marktplatz in Tauberbischofsheim werden die fünf Ausstellungen des Kunstvereins Tauberbischofsheim für das laufende Jahr mit jeweils einem repräsentativen Bild vorgestellt Die Besucher erwartet im Engelsaal (Blumenstraße 5, hinter dem Rathaus) bei freiem Eintritt wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm, das unterschiedliche Kunststile vereint.

Die Öffnungszeiten während einer laufenden Ausstellung sind jeweils samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die ausstellenden Künstler werden bei der Vernissage anwesend sein.

Den Anfang macht die Ausstellung von Andreas Scholz "Am Wasser" vom 17. März bis 9. April (Vernissage: Freitag, 17. März, 20 Uhr). Ein Baum, ein Weg, eine Allee - Situationen, die jeder glaubt, schon einmal erlebt zu haben, oder Orte, an denen man meint, schon gewesen zu sein, sind die prägnanten Motive seiner Werke.

Vom 5. bis 28. Mai (Vernissage: Freitag, 5. Mai, 20 Uhr) sind Fotografien von Thomas Kellner zu sehen. Die bisher wenig veröffentlichten Werke in Schwarz-Weiß spiegeln die Anfänge in Kellners Karriere wider, als er 1997 schließlich zu seiner einzigartigen, multiperspektivischen und dekonstruktivistischen Bildsprache fand. Das zusammengesetzte Bild als Mehrfachbelichtung auf einem Negativ oder als sequenzielle Montage auf einem Kontaktbogen.

"Witze für Deutschland"

Traditionell im Sommer werden im Engelsaal Cartoons oder Karikaturen ausgestellt. Vom 23. Juni bis 23. Juli (Vernissage: Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr) stellen Greser&Lenz unter dem Titel "Witze für Deutschland" über 200 Karikaturen aus. Seit sich Achim Greser, geboren 1961 in Lohr am Main, und Heribert Lenz, geboren 1958 in Schweinfurt, beim Grafikstudium in Würzburg kennenlernten, verlief ihr beruflicher Werdegang parallel. Beide sind feste Mitarbeiter in der Redaktion des Frankfurter Satiremagazins "Titanic". Dort entstanden unter ihrer Mitarbeit auch die politischen Comicserien "Genschman" und "Die roten Strolche". Seit 1996 zeichnen sie gemeinsam regelmäßig für die F.A.Z.

Philipp Hennevogl, der vom 22. September bis 15. Oktober (Vernissage: Freitag, 22. September, 20 Uhr) ausstellt, legt den Fokus seines künstlerischen Schaffens auf die Technik des Linolschnitts. Im Engelsaal zeigt er eine Auswahl seiner Werke, über die Velten Wagner schreibt, sie seien "von einer präzisen Beobachtungsgabe, verblüffenden Virtuosität und implodierenden Detailgenauigkeit". Hennevogl wurde 1968 in Würzburg geboren, hat in Kassel Freie Kunst und Malerei studiert und lebt heute in Berlin. Seine Werke sind in renommierten Sammlungen vertreten, unter anderem in Frankfurt im Museum für Moderne Kunst und im Städelschen Kunstinstitut. Daneben übernimmt Hennevogl Lehraufträge zum Thema Linolschnitt, unter anderem an der Kunsthochschule Kassel. Am Institut für Kunstpädagogik der Universität Gießen hatte er bis 2014 eine Gastprofessur inne.

Beendet wird das Ausstellungsjahr mit der Mitgliederausstellung vom 26. November bis 17. Dezember (Vernissage: Freitag, 26. November, 20 Uhr), die traditionsgemäß alle zwei Jahre stattfindet und allen Mitgliedern offensteht. Das Verbindende ist jeweils das Thema, das in diesem Jahr "Köpfe" lautet. Wie sich dieses Thema künstlerisch umsetzen lässt? Genauso vielfältig, wie die Künstler sind - von der Technik wie von Stil und Persönlichkeit.