„Persönlichkeit mit viel Eigenantrieb“

Dreieinhalb Monate hat Mohammad Tayeb im ehemaligen Postgebäude in der Kreisstadt gewohnt. Jetzt studiert er IT-Management in Mannheim und lernt Deutsch auf hohem Niveau beim Goethe-Institut.

Tauberbischofsheim. Ein großes "Hallo" herrscht in einem Tauberbischofsheimer Restaurant an diesem Abend. Knapp ein Dutzend junge Männer aus Afghanistan und Syrien sitzen dort auf Einladung eines Helferkreises. "Das ist das Dankeschön für ihren Einsatz bei der Martini-Messe", sagt Eberhard Rödl, der die jungen Leute zusammen mit etlichen Mitstreitern ehrenamtlich betreut. Dort nämlich haben sie einen Stand mit syrischen und afghanischen Spezialitäten betrieben, um einen Ausschnitt aus ihrer kulinarischen Kultur zu zeigen und Berührungsängste von Einheimischen abzubauen.

Das große "Hallo" aber gilt Mohammad Tayeb. Er ist nicht wegen des abendlichen Treffs nach Tauberbischofsheim gekommen, sondern wegen der monatlichen Barauszahlung, die am nächsten Tag ansteht. Der 27-Jährige wird nur Tayeb genannt. "Mohammad ist eher ein Sammelbegriff", sagt er zur Begründung und grinst dabei.

Vermittler und Übersetzer

"Tayeb ist eine Persönlichkeit, die mit viel Eigenantrieb ausgestattet ist", sagt Eberhard Rödl. Er kennt und schätzt den jungen Mann, der im afghanischen Kabul die von Deutschland unterstützte Amani-Oberrealschule besucht hat. Im Übergangswohnheim "Post" in der Kreisstadt hat er übersetzt, bei Konflikten vermittelnd eingewirkt und Informationen für alle Heimbewohner auf Paschtu und Dari ans Schwarze Brett des Hauses gepinnt, damit alle auf dem gleichen Informationsstand sind.

Mitte November 2015 ist Tayeb nach Deutschland gekommen. Von seiner ersten Station Düsseldorf ging es über Euskirchen bei Köln zur Registrierung nach Karlsruhe und von dort in die Landeserstaufnahmestelle nach Mannheim. Anfang Februar dieses Jahres wurde die "Post" in Tauberbischofsheim für dreieinhalb Monate zu seiner vorübergehenden Heimstatt.

Seit knapp zwei Monaten lebt er jetzt im Mannheimer Stadtteil Feudenheim und studiert an der privaten "Hochschule der Wirtschaft für Management" in der Quadratestadt IT-Manasgement. Daneben lernt er fleißig Deutsch.

"Zum Glück habe ich ein Stipendium vom Goethe-Institut für sechs Monate bekommen. Jetzt habe ich das Niveau A2 erreicht und mit B1 begonnen. Mein Ziel lautet C2", erläutert Tayeb. Das ist die höchste Stufe, die beim Goethe-Institut erreicht werden kann und bedeutet quasi Perfektion.

Ehrgeiz als Voraussetzung

Tayeb ist ehrgeizig und wissbegierig. Nach seinem Abitur an die Kabuler Amani-Oberrealschule, der in der Vergangenheit schon Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier einen Besuch abgestattet haben, hat er zwei Jahre studiert, Kurse in Web-und Grafik-Design belegt und in diesem Bereich bei einem Verlag gearbeitet. Bereits während seiner Flucht war ihm bewusst: " Wenn ich nach Deutschland komme, muss ich die Sprache lernen."

In der Mannheimer Sammelunterkunft hat er in der Kleiderkammer mitgeholfen und so erste Kontakte zu deutschen Ehrenamtlichen geknüpft. Von ihnen lernte er auch die ersten deutschen Wörter und Sätze. Dank seiner schnellen Auffassungsgabe wuchsen Tayebs Deutschkenntnisse so schnell, dass er bereits in Mannheim Übersetzungshilfe leistete.

Ein Mannheimer Ehrenamtlicher, der den Afghanen in Tauberbischofsheim besuchte, war es dann auch, der die Idee mit dem Studium hatte. Mittlerweile hatte Tayeb einen 100-stündigen Deutschkurs bei der Volkshochschule besucht und seine Kenntnisse durch Privatstunden bei Eberhard Rödl vertieft.

Ein sechswöchiges Praktikum bei den VS in Tauberbischofsheim, vermittelt durch das Integrationsnetzwerk Hohenlohe-Main-Tauber, mit anschließendem Kurs "Einstieg Deutsch" beim Kolping-Bildungswerk boten zusätzliche Chancen für schnelle Fortschritte beim Spracherwerb.

Parallel zu alldem bewarb sich der junge Mann an der "Hochschule der Wirtschaft für Management" für den IT-Studiengang. Bei den Formalitäten half ihm der väterliche Freund aus der Quadratestadt.

"Die ,Hochschule der Wirtschaft für Management' hat seit einem guten Jahr ein Programm für Flüchtlinge aufgelegt", informiert Prof. Dr. Christoph Sandbrink, Studiengangsleiter IT-Management an der Mannheimer Privatuni. Im laufenden Semester seien über zehn zusätzlich zu den bereits eingeschriebenen fünf Flüchtlingen angenommen worden. Darunter auch Tayeb.

Über die rund 50 Partnerunternehmen der Hochschule würden Sponsorengelder akquiriert, die sich für das "Wellcome-Programm"engagierten. Damit würden zum einen die Studiengebühren gedeckt, zum anderen die jungen Leute direkt unterstützt.

Eine andere Möglichkeit der Finazierung bietet das "deutschlandstipendium" der Bundesregierung."Unsere Idee ist es, die Lücken, die es bei deutschen Wirtschaftsunternehmen vor allem im Bereich des IT-Managements gibt, aufzufüllen", so Sandbrink.

Hochschulprogramm

Um den jungen Leuten das Studium zu ermöglichen selbst wenn kriegs- oder fluchtbedingt keine Originalzeugnisse vorliegen, wurde an der Hochschule ein spezielles Prüfungskomitee eingerichtet, das die Bewerber beurteilt.

Zudem gibt es eine Kooperation mit dem "Institut der Deutschen Sprache" der Universität Mannheim, um den Spracherwerb voranzubringen und ein Unterstützungsprogramm zur Integration an der Hochschule, das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) finanziert wird. "Integration ist eine Anstrengung der gesamten Hochschule", so der Studiengangsleiter. "Das macht viel Spaß und bringt viel Energie und internationales Flair in den Studiengang."

Glück stand ihm zur Seite

Tayeb stand das Glück zur Seite, als er den begehrten Platz an der Hochschule und darüber hinaus noch das Sprachlern-Stipendium des Goethe-Instituts erhielt. Unterkunft fand er bei einer Mannheimerin, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert.

Auch Eberhard Rödl freut sich, dass Tayeb diese Chance erhalten hat. Aus seiner täglichen Arbeit weiß er:

"Einige wenige der Asylbewerber könnten mit ein wenig mehr Förderung viel weiter kommen."