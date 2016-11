Tauberbischofsheim. Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 15 Uhr, einen in einem Parkplatz in der Tauberbischofsheimer Kapellenstraße geparkten Wagen der Marke BMW und flüchtete anschließend.

Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich wahrscheinlich um ein dunkles Peugeot Cabrio. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt.