„Noch mehr in die Zukunft investieren“

Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim, Ortsumgehung Königshofen, Polizeiakademie Wertheim: Nur drei von vielen Themen beim Redaktionsbesuch von Professor Dr. Wolfgang Reinhart.

Tauberbischofsheim. Es ging gleich ans Eingemachte. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag von Baden-Württemberg ließ sich nicht zweimal bitten und stand den FN-Redakteuren gleich zu einer ganzen Palette von für den Main-Tauber-Kreis bedeutsamen Themen Rede und Antwort.

OSP Tauberbischofsheim

"Ich will alles tun, damit unsere Kreisstadt sowohl als Olympiastützpunkt als auch als Leistungszentrum bestehen bleibt", so Reinhart. Im Fall einer Veränderung der OSP-Struktur dürfe die "Marke Tauberbischofsheim" nicht verloren gehen. Er sei auf dem Kenntnisstand, dass die vier Stützpunkte im Land im Rahmen der Neuausrichtung für die nächsten acht Jahre organisatorisch zu einem Gesamt-OSP zusammengefügt werden, aber am jeweiligen Standort in der bisherigen Form weiter arbeiten.

"Bei ihrem Besuch in der Stadt hat die Kultusministerin zugesagt, diese Struktur zu unterstützen", sagte Reinhart. Und weiter: "Die Spitze des deutschen Fechtsports soll sich in Tauberbischofsheim konzentrieren und zentralisieren."

Ortsumfahrung Königshofen

"Straßen sind im ländlichen Raum die alles entscheidenden Lebensadern - angefangen bei den Bundesautobahnen 3 und 81, wo ständig gebaut wird. Dasselbe gilt für die Bundesstraßen."

Hier komme dem inzwischen vom Verkehrsministerium mit Vorrang bedachten Bau der Ortsumfahrung von Königshofen besondere Bedeutung zu. "Ich selbst hätte gerne gesehen, dass die B 290 auf der gesamten Länge von Gerlachsheim bis Edelfingen als vordringlich eingestuft wird", stellte Reinhart klar. Nach vielen Jahren der Diskussionen habe man in Königshofen jedoch ein wichtiges Etappenziel erreicht. "Jetzt muss nicht zuletzt durch eine rasche Planung der von Regierungspräsidium und Gemeinderat favorisierten Ost-Trasse alles getan werden, um Baureife zu schaffen, damit die Fördermittel des Bundes fließen können. Immerhin geht es hier um eine Investition von rund 35 Millionen Euro."

Er selbst halte die andere Variante für die bessere, sehe aber auch die Vorzüge der gewählten Form. "Allerdings ist für mich dann aber die Tunnel-Lösung wichtig", sagte Reinhart.

Migration und Flüchtlinge

In einem Vier-Augen-Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel habe Reinhart klargestellt, dass man seiner Meinung nach beim Thema Migration erst ganz am Anfang stehe. "Dabei muss man sehen, dass man mit dem Geld, das hier in Deutschland beispielsweise für einen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden ausgegeben wird - immerhin rund 5400 Euro pro Monat -, im betroffenen Land in Afrika eine bis zu 20-fache Wirkung erzielen kann. Ich meine: Es ist besser, für die Angel vor Ort zu sorgen, als den Fisch in Deutschland zu reichen."

Außerdem müsse es gelingen, die Menschen mit Bleiberecht schneller zu integrieren. Dabei gehe es nicht zuletzt um menschliche Einbindung. Reinhart: "Das Ganze ist derzeit ein Spaltungsthema, muss indes ein Chancenthema werden. In jedem Fall werden wir uns noch lange damit befassen müssen."

Polizeiakademie Wertheim

Die Schließung der Polizeiakademie in Wertheim sei seinerzeit ein Fehler gewesen. "Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass es möglich ist, zumindest Teile der Ausbildungsfelder wieder nach Wertheim zurück zu holen. Das habe ich dem Innenminister in einem Schreiben deutlich gemacht. Gerade in Zeiten einer fortschreitenden Urbanisierung ist es wichtig, sich im ländlichen Raum für Bildungseinrichtungen aller Art einzusetzen."

Die jungen Leute ziehe es in die Ballungsräume, also müssten Anreize geschaffen werden, diesem Trend entgegenzuwirken. "Dazu gehört an vorderster Stelle eine intakte Infrastruktur. Wir müssen noch mehr in die Zukunft investieren, um auf Augenhöhe mit den großen Zentren zu sein. Das ist mir ein Herzensanliegen", betont Wolfgang Reinhart. Er unterstütze daher alle Bestrebungen im Main-Tauber-Kreis, die diesbezüglich neue Impulse setzen.

Schnelles Internet

"Wir werden in die Gigabit-Welt wechseln", ist Wolfgang Reinhart überzeugt. Dafür müsse man die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Wichtig sei, dass man jetzt und sofort dabei sei. "Wir dürfen uns nicht abhängen lassen. Der ländliche Raum mit seinem Mittelstand und seinen zahlreichen Weltmarktführern muss im Spielfeld bleiben."

Gesundheitsversorgung

Zu einer intakten Infrastruktur gehöre auch eine funktionierende Gesundheitsversorgung. Dafür seien im Landkreis die Weichen frühzeitig gestellt worden. "Allein in meinen letzten beiden Dekaden als Mitglied des Landtags sind hier deutlich mehr als 200 Millionen Euro in Aus- und Neubauten investiert worden. Ich bin stolz auf das, was an den Standorten Tauberbischofsheim, Wertheim und Bad Mergentheim geleistet wurde. In der Summe handelt es sich um eine riesige Infrastrukturmaßnahme - das sehen viele nicht. Andere Landkreise haben da noch einiges vor sich."

Große Herausforderung der Zukunft bleibe dagegen die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, denn die müsse auch in den nächsten Jahrzehnten gewährleistet sein.

Haushalt 2017

Die Planung des Landeshaushalts für das kommende Jahr sei bereits in vollem Gang. Bereits am morgigen Sonntag treffe sich der engste Führungskreis wieder mit dem Ministerpräsidenten und der Finanzministerin, um den Haushalt zu besprechen. Reinhart: "Die Zusammenarbeit mit Winfried Kretschmann und Edith Sitzmann verläuft sehr konstruktiv. Es ist für mich als Vorsitzendem einer Regierungsfraktion eine große Verantwortung, für die richtigen Schwerpunkte zu sorgen. Hier stehen naturgemäß Bildung und innere Sicherheit, Wirtschaft und Arbeit sowie Infrastruktur und der ländliche Raum im Vordergrund, um für alle Bürger in unserem Land gute Zukunftsperspektiven zu sichern."