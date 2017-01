Nicht nur die „Goldstücke“ glänzten auf der Narrenbühne

"Warum in die Ferne reisen?" Die Große Garde der Bischemer Kröten lieferte in ihrem Schautanz eine Hommage an die heimische Region.

Tauberbischofsheim. Die Narren aus nah und fern erlebten einen tollen Abend mit vielen Höhepunkten. Die FG "Bischemer Kröten" erwies sich dabei als hervorragender Gastgeber, denn die Bedingungen in der proppenvollen Emil-Beck-Halle waren ideal.

Narrenring-Präsident Stefan Schulz moderierte das närrische Treiben. "We make Bischeme great again", rief er und kündigte ein Programm der Extraklasse an. Musikalisch begleitet von der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim unter Leitung von Gustav Endres zogen zunächst die über 30 Gastabordnungen und das Prinzenpaar Jenny und Timo in den Saal, ehe Holger Ebert aus Oberlauda stellvertretend für alle Abordnungen mit seinem Grußwort das Publikum warm machte für den Abend - gewaltiger Island-Gruß inklusive.

Danach holte sich die Prinzengarde der Kröten gleich die erste "Rakete" ab. Durchaus auch ernste Töne zur großen Politik traf dann "Isegrim vom Unterschloss" (Peter Bienert von der FG "Hordemer Wölf") in der Bütt. Als "Blitz auf der Bühne" erwies sich Tanzmariechen Evelin Reitenbach (amtierende Narrenringmeisterin) von der NG "Strumpfkapp Ahoi" Lauda. Ein weiterer tänzerischer Höhepunkt war der Auftritt der Junioren der "Bischemer Kröten" unter dem Titel "Alles steht Kopf".

Als "Kein Denker, bloß ein Banker" feierte Volksbank-Vorstand Michael Schneider eine gelungene Premiere in der Bütt. Er widmete sich den Ereignissen des letzten Jahres in der Kreisstadt und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Beim Publikum traf er voll ins Schwarze und erntete tosenden Applaus.

"Goldstücke" glänzten

Nachdem sich auch Bürgermeister Wolfgang Vockel und die Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig ein Stelldichein auf der Bühne gegeben hatten, folgte einer der absoluten Höhepunkte des närrischen Abends: Die "Goldstücke" der FG "Hordemer Wölf" zeigten mit ihrer abwechslungsreichen Nummer, was geschieht, "wenn Prachtweiber träumen". Die Damen wirbelten in wechselnden Kostümierungen mit viel Witz, Charme und Power über die Bühne. Präsident Schulz musste der Forderung der hellauf begeisterten Menge im Saal einfach nachgeben und eine Zugabe der "richtig reifen Supertruppe" zustimmen, die es dann zum Abschluss des Programms gab.

Nach den Damen kamen die Herren: Die "Jagsttalcasanovas" von der FG Lemia Krautheim entführten mit ihrem Tanz in die Welt von "1001 Nacht", ehe eine ganz besondere Bütt folgte: "Till von Franken" alias Hans-Jürgen Esser (Hasekühle Grünsfeld) eröffnete nach 50 Jahren auf der Bühne seine Abschiedstournee. Auf eine turbulente "Expedition ins Eis" nahm die gemischte Schautanzgruppe der FG "Höpfemer Schnapsbrenner" die Zuschauer mit. Ein echter Blickfang war danach auch die Darbietung der Großen Garde der "Kröten", die ihren Tanz unter die Überschrift "Warum in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah" stellten und damit die Vorzüge der heimischen Region aufzeigten.

Schwungvoll ging es weiter mit der Prinzengarde der NG Lauda, die eindrucksvoll zeigte, warum sie amtierender Narrenringmeister ist.

Dann kam es im Fechtzentrum zu einer echten Welturaufführung. "Es ist wieder Narrentreffen", freuten sich NOK-Landrat Dr. Achim Brötel (Buchen), Peter Fieger (Hainstadt) und die beiden bundesweit erfolgreichen Schautänzerinnen - allerdings des Jahres 1959 - Gerda Schmitt und Rita Müller (beide Walldürn). Es wurde ausgiebig gesungen und gelacht.

Preisgekrönt ging es weiter, denn der aktuelle baden-württembergische Meister im Männerschautanz ließ es auf der Bühne ordentlich krachen. Die Truppe der NG "Hasekühle" Grünsfeld widmete sich unter dem Motto "Wenn ich einmal groß bin" typisch männlichen Berufswünschen wie Astronaut, Polizist, Rennfahrer oder Feuerwehrmann.

Ein echter "Knaller" in der Bütt war Wolfgang König von der FG "Höpfemer Schnapsbrenner" als "En Urlauber". Er setzte seine Gags so treffend, das kein Auge trocken blieb und der Saal vor Freude kochte.

Den Schlusspunkt einer rundum gelungenen Sitzung setzten die "Dancing Moskitos" von den "Schnocke" Königshofen (Narrenring-Vizemeister) mit ihrem Schautanz "Ich bin ich. Egal, was die Sterne sagen".

Beim großen Finale auf der Bühne herrschte zu "So ein Tag" schließlich ausgelassene Schunkellaune, die sich nach dem offiziellen Teil zur Musik der Stadtkapelle noch eine ganze Weile fortsetzte.