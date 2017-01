Neue Mitarbeiter vor „spannenden Herausforderungen“

Tauberbischofsheim. Im Rahmen eines Pressegesprächs stellte Bürgermeister Wolfgang Vockel am Donnerstag zwei neue Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung vor: Seit 1. Januar ist Karolina Podlech als städtische Integrationsbeauftragte tätig. Am 16. Januar übernahm Susanna Blum die Aufgabe der Pressereferentin.

Karolina Podlech liegt als Integrationsbeauftragte vor allem die schnelle Eingliederung der Flüchtlinge am Herzen. Die Diplom-Betriebswirtin unterrichtete zuletzt mehrere Vabo-Klassen in Tauberbischofsheim (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse).

Speziell das Thema Anschlussunterbringung stelle die Kommune in diesem Jahr vor große Herausforderungen. "Integration ist ein langfristiger Prozess und beinhaltet drei Hauptaspekte: Wohnen, Arbeiten/Lernen und Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Viele Akteure stellen sich dieser Herausforderung und arbeiten im Netzwerk eng zusammen", so Podlech im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Podlechs Hauptaufgabe besteht momentan in der Generierung von Wohnraum in der Region, um den Beginn einer erfolgreichen Integration zu gewährleisten. Nach wie vor sucht die Stadt nach geeigneten Unterkünften für die Flüchtlinge und appelliert an die Bürger, freien Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ganz wichtig ist den Verantwortlichen dabei eine dezentrale Unterbringung. Bürgermeister Wolfgang Vockel ist überzeugt: "Integration kann nur dort gelingen, wo Flüchtlinge nicht isoliert in irgendwelchen Sammelunterkünften leben, sondern mitten unter uns sind."

Lob für Helferkreise

"Kein einfacher Weg", sagt auch Karolina Podlech, denn die Umsetzung benötige viel Zeit, Geduld, finanzielle Mittel und nicht zuletzt die Offenheit der Bevölkerung. Auf der anderen Seite seien die Flüchtlinge selbst gefragt, Bereitschaft zur Integration zu zeigen. "Ohne die Mithilfe und Unterstützung der ehrenamtlichen Helferkreise wäre die Bewältigung der vielschichtigen Aufgaben nicht möglich. Hier wurde in Tauberbischofsheim bereits tolle Arbeit geleistet", so Podlech und Vockel unisono.

Um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt kümmert sich zukünftig Susanna Blum. Unter anderem beantwortet sie Presseanfragen, betreut den Social Media- und Webseitenauftritt der Stadt sowie die Herausgabe des Amtsblatts "Tauberbischofsheim Aktuell". Zusätzlich berät sie die Fachämter und städtischen Einrichtungen in Bezug auf Pressearbeit.

Dank ihrer bisherigen Erfahrungen kennt Blum, die in Bamberg unter anderem Kommunikationswissenschaften studierte, Öffentlichkeitsarbeit vor allem auch im Onlinebereich und den Sozialen Medien. Zuletzt arbeitete sie zwei Jahre in der Pressestelle der DHBW in Mosbach. "Ich freue mich auf die neue und spannende Herausforderung", so Blum gegenüber den FN. Als "Bindeglied zwischen Stadt, Medien und Bürgern" wolle sie "Sprachrohr für alle Altersgruppen der Stadt" sein.