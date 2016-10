Mittelstands-Oscar für Ganter Interior

Professor Dr. Wolfgang Reinhart (links) überreichte den Mittelstands-Oscar an Jörn Wächtler. © Philipp Hess

Würzburg/Tauberbischofsheim. "Wieder einmal zeigt sich die Region der Weltmarktführer von ihrer besten Seite", so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Auszeichnung der Firma Ganter Interior Gmbh, die auch auf dem Konversionsgelände in Tauberbischofsheim mit großen Investitionen den "Ganter Campus" geschaffen hat. "In Ihren Händen ist der Mittelstands-Oscar bestens aufgehoben", so das Präsidiumsmitglied der verleihenden Oskar-Patzelt-Stiftung, Professor Dr. Reinhart im Rahmen der Preisverleihung in Würzburg. Er würdigte in seiner Festrede während der Gala die großen Verdienste des deutschen Mittelstands, der weltweit noch immer als Vorbild gilt und das Rückgrat der Wirtschaft in der gesamten Bundesrepublik bildet.

Geschäftseinrichtungen, Hotellobbys und vieles mehr bietet die aus Waldkirch stammende Firma, die sich auch weiterhin auf Expansionskurs befindet. Entscheidend für die Preisverleihung war auch das hervorragende Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen, das Ausbildungskonzept sowie verschiedene Mitarbeiterangebote, die bei einem Unternehmen dieser Größe bei weitem nicht selbstverständlich sind. Den Preis in Empfang nahm an diesem Abend der Niederlassungsleiter des Ganter Campus in Tauberbischofsheim, Jörn Wächtler. Bundesweit hatten für das Wettbewerbsjahr 2016 mehr als 1400 Institutionen in den 16 Bundesländern insgesamt 4796 kleine und mittlere Unternehmen sowie Banken und Kommunen nominiert. Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine so große und nun schon mehr als zwei Jahrzehnte anhaltende Resonanz wie der von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte Wettbewerb. Der Preis ist nicht dotiert. Es geht für die Unternehmen allein um Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen, ohne finanzielle Anreize.