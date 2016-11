Mit zahlreichen Aktionen Gutes getan

Über mehrere Monate wandelten die Kinder der Kindertagesstätte St. Martin auf den Spuren ihres Namensgebers und taten mit vielen Aktionen Gutes für Kinder in Afrika.

Tauberbischofsheim. So ein wenig Afrika hatte am Dienstag in der Kindertagesstätte (Kita) St. Martin Einzug gehalten. Anita Bartsch vom "Förderverein für S.A.m.b.i.A." war zu Besuch gekommen. Und zu diesem Verein hat die Kita eine besondere Beziehung: "Ein bisschen wie St. Martin sein" hatte sich die Einrichtung unter der Leitung von Heidi Stumpf in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben. Schließlich wird das Gedenkjahr 1700 Jahre St. Martin gefeiert - und da will man den Namensgeber der Kita natürlich nacheifern.

Mit der letzten Aktion, einer Tombola auf dem Schlossplatz nach dem Martinsumzug, kamen noch einmal 310 Euro zusammen, die von einem der Kindergartenkinder, Olga Sophie, an die Vorsitzende des Fördervereins, übergeben wurde.

Kleiderspenden angekommen

Dass die Hilfe aus den vorherigen Aktionen tatsächlich schon in Sambia direkt bei den dortigen Kindern angekommen ist, zeigte Anita Bartsch in einem kurzen Filmausschnitt. Im Sommer hatte der Kindergarten St. Martin die Kinder (und Eltern) um Kleidung gebeten, die nicht mehr gebraucht wird. Anita Bartsch hatte die Kleidung nach Sambia gebracht und sie dort verteilt.

"Die Kinder haben sich riesig über die Kleidungsstücke gefreut", so die Vorsitzende. Und in genau in diesen T-Shirts, Hosen oder Kleidern sangen und tanzten die Kinder in Sambia nun. Das war so ansteckend, dass dieses Lied gleich einmal nachgesungen wurde.

Ein wichtiges Wort brachte Anita Bartsch auch noch aus Afrika mit: "Natotella" (Dankeschön) für die großartige Unterstützung ihres Vereins durch die Aktivitäten der Kita.

Angefangen hatte alles im Frühjahr, als in den verschiedenen Gruppen der Kita St. Martin das Leben in Afrika thematisiert wurde - vor allem natürlich die Unterschiede zu dem Leben der Kinder hier. Dabei kam auch die bunte Tierwelt des Kontinents nicht zu kurz.

Danach ging es zum Projekt selbst, das unterstützt werden sollte. Dabei wurde das Weisenhaus der Kalemba Mission in Sambia vorgestellt, das vom Verein direkt unterstützt wird. Und schließlich erarbeiteten Erzieherinnen und Kinder gemeinsam, was man denn tun könnte, um den Kindern dort zu helfen.

Das erste Projekt waren Töpfe, in die Kresse eingesät wurde. Dazu wurden Papiertüten gestaltet und mit Walnüssen gefüllt. Beides wurde dann auf dem Tauberbischofsheimer Wochenmarkt gegen Spenden verkauft - rund 480 Euro kamen dabei zusammen.

Der Gottesdienst zur Verabschiedung der Vorschulkinder im Juli stand dann unter dem Thema "Barmherzige Samariter". Im Vorfeld hatten die Kinder eifrig Obst geschnitten und zusammen mit den Erzieherinnen zu Marmelade gekocht. Ebenfalls gemeinsam wurden die Etiketten der Marmeladengläser gestaltet.

Nach dem Erfolg der ersten Aktion wurde wieder Kresse in Töpfen gesät, Kuchen gebacken und die Eltern um Kuchenspenden gebeten. All das gaben die Kinder nach dem Gottesdienst gegen Spenden ab, der Erlös lag dieses mal sogar bei 542 Euro. Insgesamt also hatten die Kinder über 1300 Euro gesammelt, mit denen das Weisenhaus in Sambia unterstützt werden kann. Ein Teil des Geldes soll nun in die Anschaffung von warmen Decken im afrikanischen Land gesteckt werden, denn nachts wird es dort empfindlich kalt.

Mit leeren Händen war aber auch Anita Bartsch nicht in die Kita gekommen. Auch sie sagte "Natotella" - und das mit einem in Sambia handgearbeiteten Rhythmusinstrument aus dünnen Schilfröhrchen. Und dazu gab es noch einen großen Becher frisch geernteter Erdnüsse - einem in Sambia weit verbreiteten Nahrungsmittel. Die Nüsse werden nun auf die Gruppen in der Kita St. Martin aufgeteilt.