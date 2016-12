Mit der Musik das Leben abbilden

Den Gottesdienst musikalisch besonders zu gestalten, hat sich Kirchenmusikdirektor Michael Meuser zum Ziel gesetzt. Mit Rufen vor dem Evangelium hat der Tauberbischofsheim nun ein neues Buch für Kantoren veröffentlicht. © Diana Seufert

Den Gottesdienst musikalisch für Laien zu bereichern, hat sich Bezirkskantor Michael Meuser zum Ziel gesetzt. Nun ist sein Buch für Kantoren mit Rufen zum Evangelium erschienen.

Tauberbischofsheim. Die Verkündigung des Evangeliums ist der Höhepunkt des Wortgottesdienstes. Und dem Wort Christi kommt für die Gläubigen eine große Bedeutung zu. Diesen Teil der Messe besonders zu gestalten, hat sich Kirchenmusikdirektor Michael Meuser zur Aufgabe gemacht.

"Der Musik kommt eine deutende Funktion des Evangeliums zu", beschreibt Meuser die Intension der Rufe zum Evangelium. 122 solcher Verse hat er für die drei Lesejahre komponiert und in einem Buch im Carus-Verlag veröffentlicht. Dabei hat er stets den Charakter des Festes im Blick: Zu Weihnachten einen jubelnden Hymnus, der den Sänger über die Geburt Jesu frohlocken lässt, in der Passionszeit etwas Getragenes zur Verdeutlichung des Leidens Jesu - und unbegleitet.

Die Idee für das Kantorenbuch mit Rufen zum Evangelium kam dem Tauberbischofsheimer durch den Erfolg des Freiburger Kantorenbuchs. In diesem Werk finden sich Antwortpsalme für das Kirchenjahr. Allerdings beziehen sich die Texte nur auf die erste Lesung im Gottesdienst. Doch Meuser schwebte ein Jubilus-Ruf zum Evangelium vor.

Lange hat sich der Kirchenmusiker nicht an die schwierige Aufgabe gewagt. Es könne zu schematisch werden, war seine Befürchtung. Die kann er mittlerweile zerstreuen. "Als dann der Knoten geplatzt ist, ging es doch ganz gut." Also machte er sich vor drei Jahren mit einigen Kollegen an die Arbeit. Denn alles, was bis dahin auf dem Markt gewesen sei, war dem Tauberbischofsheimer "einfach zu schmucklos". Und so stammen bis auf einen Ruf alle aus seiner Feder.

"Die Musik ist viel reicher, als man heraushört", weiß der Fachmann. Doch gleichzeitig dürfe die spontane Wahrnehmung nicht beeinträchtigt werden. Jeder Ruf hat seinen eigenen Charakter erhalten - teilweise sehr ambitioniert in der Tonsprache. Ungewöhnliche Harmonien, weit entfernte Tonarten, Kontraste: "Mit der Musik das Leben abbilden" wollte Meuser. So entstanden Jubelrufe, aber auch meditative Zeilen, die in den Zuhörern nachklingen sollen und wollen. Einen kühnen Dissonanzakkord hat der 58-Jährige in seinen persönlichen Lieblingsruf verwendet: "Der Menschensohn wird ausgeliefert". Die eindringliche Botschaft von der Prophezeiung unterstreichen moderne Klänge. Überhaupt hat er der Orgel die Rolle des Modernen zugedacht, während der Gesangspart eher konventionell gehalten wurde.

Zunächst wurden aber die Textstellen des Evangeliums gesichtet. Nicht alles sei auch vertonbar, macht er die Schwierigkeiten deutlich. War der passende Text gefunden, suchte er nach einer Melodie, die die Worte unterstreichen und ihnen mehr Ausdruck verleihen soll. Keine einfache Aufgabe, schließlich muss die Aussage extrem gedrängt und in wenige Sekunden gepackt werden.

Von Vorsängern gut umsetzbar

Wichtig war beim Komponieren, dass die Musik beim Ruf vor dem Evangelium einen höheren Stellenwert bekommt als der Antwortpsalm. Gleichzeitig mussten die Gesänge so angelegt sein, dass sie auch von Laien ohne größere Schwierigkeiten gesungen werden können. "Tonumfang und Koloratur müssen für alle machbar und dürfen nicht zu schwer sein", beschreibt der KMD die Gratwanderung. Daneben hatte er aber das Bestreben nach Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit. "Diese Spannung ist nicht immer einfach, sie kann aber auch wohltuend sein." Meuser hat auf eine weitere Besonderheit geachtet: es gibt Verse, die sowohl von einer hohen Frauenstimme als auch einer tiefen Männerstimme gesungen werden können. Um den Kantoren das Üben der Verse zu erleichtern, wurden alle 122 Rufe, aufgeteilt in die drei Lesejahre der Evangelien, auf CD aufgenommen. "Damit man eine Vorstellung von der Musik bekommt", macht der Komponist deutlich.

"Das meiste war für den Eigengebrauch entstanden", blickt er nachdenklich zurück. Erste Kritiker waren dabei die Kantoren der Pfarrgemeinde St. Martin in der Kreisstadt. Die Zeilen wurden vorgestellt, gesungen, kritisiert und wieder verworfen oder verbessert. Dass die neuen Rufe für so manchen Vorsänger eine Umstellung sein werden, ist Meuser bewusst. Gerade die rhythmischen Einwürfe wollen gekonnt sein. Zudem seien stimmliche Qualitäten gefragt, Töne dürfen und sollen sich entfalten und dem Klang genügend Raum geben.

Bekanntes eingearbeitet

Wem beim Hören der Melodien bekannte Kirchengesänge in den Sinn kommen, liegt damit ganz richtig. Am Fest der Taufe des Herrn etwa hat Meuser bewusst in den Orgelpart des Rufs die Melodie von "O Lamm Gottes unschuldig" eingearbeitet. Und im Ruf "Abba lieber Vater" steckt die Variante des "Pater Noster". "Ich will für die Gläubigen so auch einen Wiedererkennungswert mit Liebgewonnenem schaffen."

Nicht nur der Orgel hat der Bezirkskantor, der seit 1992 in Tauberbischofsheim lebt, einen größeren Part zugesprochen. Für die Rufe an den Feiertagen, etwa Weihnachten oder Ostern, dürfen auch gerne Bläser oder Flöten jubilieren. "Die Freude soll in einer musikalischen Vielfalt zum Ausdruck kommen."

Die Rufe zum Evangelium sind seit wenigen Wochen im Carus-Verlag als Buch mit passender Begleit-CD erhältlich. "Die Resonanz ist großartig", erinnert sich der Komponist an die Vorstellung des Buchs bei der Jahrestagung des Cäcilienverbands Deutschlands.