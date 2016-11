Mit dem Herzen stets den Frieden suchen

Am Ehrenmal an der Tauberbrücke wurde am gestrigen Sonntag zum Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht.

Eine Gedenkfeier zu Ehren aller in Kriegen oder durch Gewalt ums Leben gekommenen Menschen fand am gestrigen Volkstrauertag am Ehrenmal an der Tauberbrücke in Tauberbischofsheim statt.

Tauberbischofsheim. Es gibt sicherlich fröhlichere Anlässe für öffentliche Zusammenkünfte, aber wohl kaum wichtigere. Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal an der Tauberbischofsheimer Tauberbrücke ruft nämlich jene, die Opfer wurden, sei es durch Kriege oder Gewalt, in Erinnerung. Und sie ruft gleichzeitig ins Gedächtnis, dass der Frieden eines der höchsten Güter der Menschheit ist, den es zu erhaltne gilt. Nur so könnte den Familien und der Welt viel Leid erspart bleiben. Dieses Anliegen stellte Kaplan Steffen Schölch auch in den Mittelpunkt seiner würdigen Gedenkansprache.

Nach dem Marsch vom Marktplatz zum Kriegerdenkmal hielt Kaplan Steffen Schölch im Beisein von der Stadtgarde, Bürgermeister Wolfgang Vockel, Vertretern von Kommunalpolitik, Vereinen und Verbänden, einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Bevölkerung die Gedenkansprache.

Er rief zunächst in Erinnerung, wie viel Leid und Schmerz die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts über die Menschen gebracht haben, um gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass auch heute immer noch unsagbar viele Menschen kriegerischen Handlungen, zu denen auch Terroranschläge gehörten, zum Opfer fallen.

Auch erwähnte er die Schuld, die Deutschland dabei auf sich geladen hat. Aber nicht nur in den Kampfhandlungen wurden und würden Menschen getötet. "Viele, die sich gegen Unrecht aufgelehnt, eine andere Meinung hatten oder einfach nur einer anderen Rasse angehört haben oder anders waren, eine Behinderung hatten, wurden verschleppt, gefoltert oder mussten gar ihr Leben lassen", hob Steffen Scholch hervor. "Auch heute müssen Menschen, weil sie eine andere Religion haben, ihr Land verlassen und eine neue Heimat suchen oder werden sogar deshalb umgebracht."

Wie viel Leid Kriege bei den Hinterbliebenen auslösen können, machte der Kaplan anhand der Geschichte von Martin deutlich. Dessen Enkeltochter fragte ihn bei einer Familienfeier, wo denn sein Vater, also ihr Ur-Großvater, ist und wann er denn gestorben sei. Dies ruft bei Martin all die verdrängte Trauer und schmerzliche Erinnerungen hervor. Denn sein Vater ist im Alter von 29 Jahren im Zweiten Weltkrieg gefallen.

Ein Grab, an dem er hätte trauern können, gibt es nicht, auch keine gemeinsam erlebte Kinder- und Jugendzeit, keine Geschwister. "All die Erinnerungen sind nichts weiter als Asche", so Steffen Schölch. Aufgrund der Nachfrage der Enkelin macht sich Martin im Internet auf die Suche nach dem Verbleib seines Vaters und wird fündig. Ein kleines Trostpflaster für eine lange Leidenszeit.

"Damit so etwas nicht mehr passiert, müssen wir mit dem ganzen Herzen nach Frieden streben, uns dafür einsetzen, dass keinem Menschen mehr Leid oder Gewalt angetan wird." Den Frieden erhalten bedeute aber auch, verzagten, unglücklichen oder traurigen Seelen und ausgegrenzten Menschen zu helfen, damit sie ein zufriedenes und würdiges Leben führen können. "Dafür sollten wir mit Gottes Hilfe all unsere Kraft aufwenden", meinte Steffen Scholch abschließend.

Nach der Gedenkansprache und dem Lied des Kameraden erfolgte die Kranzniederlegung durch Bürgermeister Wolfgang Vockel sowie Vertreter des Sozialverbandes VdK, der Deutschen Kriegsgräberfürsorge und der Unteroffiziers- und Artillerievereinigung.

Für die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier sorgte die Stadt- und Feuerwehrkapelle in bewährter Manier unter der Stabführung von Gustav Endres.