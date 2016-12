Minister lässt Vorfinanzierung prüfen

Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands Mittlere Tauber sprachen mit dem Umweltminister über die Finanzierung der Baukosten für die zentrale Wasserversorgung.

Tauberbischofsheim. Es war ein besonderes Treffen unter besonderen Vorzeichen, das der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL) am gestrigen Mittwoch im Stuttgarter Abgeordnetenhaus ermöglichte. Zur Freude der Bürgermeister Wolfgang Vockel (Tauberbischofsheim), Thomas Maertens (Lauda-Königshofen), Joachim Markert (Grünsfeld), Ottmar Dürr (Werbach) und Anette Schmidt (Großrinderfeld) sowie des Landesbeamten Dr. Ulrich Derpa, die die Gelegenheit gerne beim Schopf packten.

"Das Thema Wasserversorgung brennt uns seit Jahrzehnten unter den Nägeln. Mit dem Neubau des Wasserwerks Taubertal in Dittigheim und dem Ausbau des Roh- und Reinwasserverbunds befinden wir uns mit einem Investitionsvolumen von rund 60 Millionen Euro mitten in einer der größten Maßnahmen landesweit. Es ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt, bei dem es vor allem darum geht, den Zeitrahmen einzuhalten", sagte Reinhart. Genau hier liege aber auch das Problem. Der kommunale Investitionsfonds der Landesregierung für 2017 beinhalte nach aktuellem Stand nur rund 13 Millionen Euro für die Wasserversorgung, die auf vier Regierungsbezirke verteilt werden müssten. Dies entspreche in etwa der Summe, die allein für die planmäßige Fortführung der Maßnahme im Taubertal an - bereits genehmigten - Fördermitteln benötigt würden.

Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel, Vorsitzender des Zweckverbands: "Aktuell liegen wir mit dem Bau des neuen Wasserwerks sowohl finanziell als auch zeitlich voll im Plan. Allerdings kann das Werk nur in Betrieb genommen werden, wenn die entsprechenden Roh- und Reinwasserleitungen gelegt sind." Dafür seien für 2017 unter anderem die 13 Millionen Euro an Fördermitteln veranschlagt.

Aufgrund der Situation im kommunalen Investitionsfonds des Landes sei nicht zu erwarten, dass die benötigten Fördermittel rechtzeitig in vollem Umfang bereitgestellt werden. Dies verursache erhebliche Probleme und nicht vertretbare Mehrkosten.

Mit Blick auf die Situation habe man seitens des Zweckverbands eine Minimallösung errechnet. Dadurch könne der Fördermittelbedarf für 2017 von rund 13 Millionen Euro auf nur noch rund 7,3 Millionen Euro reduziert werden. Dadurch sei zumindest eine Teilinbetriebnahme des Wasserwerks Ende 2018 möglich.

"Ohne diese 7,3 Millionen Euro ist eine Inbetriebnahme ausgeschlossen. Ansonsten droht uns ein Desaster, denn wir hätten ein Wasserwerk errichtet, das fix und fertig dasteht, aber nicht betrieben werden kann. Das wäre eine Ruine auf der grünen Wiese - wie eine Autobahnbrücke ohne Autobahn", stellte Vockel klar. Er bat deshalb dringend darum, zumindest diese Summe zu erhalten. Falls nicht, gebe es noch eine zweite Variante: Eine teilweise Vorfinanzierung der fehlenden Fördermittel durch den Zweckverband. "Das setzt aber voraus, dass das Land den vorzeitigen Beginn für die Gesamtmaßnahme förderunschädlich genehmigt", so Vockel. Außerdem bitte man dringend darum, im Doppelhaushalt 2018/2019 eine deutliche Erhöhung der Fördermittel für die Wasserversorgung vorzusehen. Auch Thomas Maertens sprach sich für eine Vorfinanzierung aus. Mit Blick auf das Bauwerk, aber auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei dies die sinnvollste Variante - zum Nutzen aller Beteiligten.

"Ich verstehe gut, dass es im Interesse des Zweckverbands ist, das Projekt schnell und planmäßig zu realisieren. Tatsache ist, dass die im Haushalt 2017 bereitgestellten Mittel für Maßnahmen zur Wasserversorgung nur rund 13 Millionen Euro betragen. Dem gegenüber stehen insgesamt 162 Förderanträge aus dem ganzen Land mit einem Gesamtvolumen von rund 67 Millionen Euro", sagte ein zurückhaltender Umweltminister Franz Untersteller. Er könne deshalb nicht einfach zusagen, dass man über die Hälfte des Budgets in das Taubertal schicke. Die Idee der Vorfinanzierung durch den Verband berge einige fachliche Bedenken, so dass der Vorschlag zunächst geprüft werden müsse. Als dritte Möglichkeit führte Untersteller an, dass sich die Regierungsfraktionen vielleicht noch darauf einigen könnten, den Etat für 2017 aufzustocken. Außerdem müsse untersucht werden, ob sich das gesamte Projekt zeitlich strecken lasse, was eine Fertigstellung allerdings um Jahre hinaus zögere.

"Die Frage ist, ob der Schaden nach einer Streckung nicht höher wäre, als in Niedrigzins-Zeiten auf die Tube zu drücken", betonte Professor Wolfgang Reinhart.

"Werden gründlich prüfen"

"Was ich zusage, ist, dass wir das ganze Thema gründlich prüfen. Und ich nehme mit, dass diese 7,3 Millionen Euro das Minimum sind, um das Werk in Betrieb zu nehmen", so Minister Untersteller. Außerdem versprach er, die grundsätzliche Möglichkeit einer Vorfinanzierung bis Januar klären zu lassen.

Wolfgang Vockel wies noch darauf hin, dass sich die Gesamtkosten für das Projekt zwischenzeitlich auf 55 Millionen Euro reduziert hätten. Er dankte für ein konstruktives Gespräch. Vockel: "Wir fahren hoffnungsvoll nach Hause."