Millionenschaden bei Brand im Klosterhof

Tauberbischofsheim. Der Schock sitzt tief, auch wenn zum Glück niemand verletzt wurde. "Um 4.16 wurde alarmiert", so Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Noe. Ein Anwohner hatte die Flammen gesehen, die aus dem Dach des städtischen Verwaltungsgebäudes längs hinter der Liobakirche züngelten und die Feuerwehr verständigt. Neben allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim waren auch deren Kollegen aus Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim, Weikersheim und Hardheim in die Alarmierungskette eingebunden. Vier Drehleitern kamen zum Einsatz.

Als Bürgermeister Wolfgang Vockel um kurz nach halb fünf in der Stadtmitte eintraf, waberten bereits dichte Rauchschwaden über dem Klosterhof. Blaulicht erhellte den Marktplatz, der wegen des Krämermarkts am gestrigen Sonntag gesperrt war. Den Feuerwehren, die so freien Zugang zum Brandort hatten, kam das gerade recht. Diszipliniert arbeiteten sie Hand in Hand, hielten Anwohner auf dem Laufenden, baten, Türen und Fenster wegen des dichten Qualms geschlossen zu halten und mahnten Schaulustige, hinter den Absperrungen zu bleiben.

"Unser großer Dank gilt der Wehr, die eine tolle Umsicht gezeigt hat und durch ihre Fach- und Sachkunde Schlimmeres verhindert hat", so Bürgermeister Wolfgang Vockel sichtlich erleichtert, dass niemandem etwas passiert ist. Auch dem DRK und der Polizei zollte er Lob. Der Schaden, so seine erste Bilanz, gehe allerdings in die Millionen. Die vermutete Brandursache, so Michael Noe und der Bürgermeister einvernehmlich, sei ein Verteilerkasten im ersten Obergeschoss nahe des früheren klösterlichen Dormitoriums gewesen. Von dort habe sich das Feuer im ersten Obergeschoss in 20 Meter Länge sowie in das zweite Ober- und das Dachgeschoss ausgebreitet. Selbst Metall sei geschmolzen, so Vockel über die enorme Hitze, die geherrscht haben muss.

Die Stadtverwaltung informiert Wie Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel informiert, bleibt die Bauverwaltung bis auf weiteres geschlossen. Auch die telefonische und elektronische Erreichbarkeit sei beeinträchtigt.

Alle anderen Dienststellen der Stadtverwaltung sind komplett funktionsfähig und stehen dem Publikum zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Bereits am Mittwoch soll das Provisorium im Sitzungssaal und in den Sozialräumen weitgehend einsatzbereit sein.

Für etwaige, zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbare Behinderungen bittet der Bürgermeister um Nachsicht und Verständnis.

Die Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 11. November, findet nicht wie geplant im Sitzungssaal im Klosterhof, sondern im Technologie- und Gründerzentrum am Wörtplatz statt.

Für die Löscharbeiten wurde eine Wasserverbindung direkt zur Tauber, per provisorischem Bogen über die Schmiederstraße, gelegt. Mit Atemschutzgeräten ausgestattete Wehrmänner und -frauen arbeiteten in luftiger Höhe auf den Drehleitern gegen das Feuer, das sich allmählich durch den Dachstuhl fraß und beißenden Qualm mit sich brachte. Selbst am Sonntagmittag, als die Aufräumarbeiten in vollem Gang waren, loderte das ein oder andere Glutnest wieder auf. Das Archiv im Dachstuhl, in dem Konvolute von Akten gelagert werden, machte der Feuerwehr zu schaffen. "Von außen scheint so ein Aktenstapel gelöscht, doch innen glüht es noch", begründet Michael Noe, warum immer wieder mit Wasser gearbeitet werden musste.

"15 Arbeitsplätze sind nicht mehr nutzbar", sieht der Bürgermeister eine Konsequenz aus dem Brand. Dazu gehören die Bauverwaltung der Stadt mit Hochbau- und Tiefbauamt sowie das daran angrenzende Haupt- und das Personalamt. "Die Baugenehmigungsverfahren, die beim Bauordnungsamt angesiedelt sind, sind nicht betroffen", so Vockel. Beim direkt an die Liobakirche angrenzenden Dormitorium rechnet er allerdings mit einem Totalschaden. In der Kirche selbst sei die Sakristei in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch das gerade frisch renovierte Klostercafé habe nicht zuletzt durch das durch die Decke gedrungene Löschwasser Schaden erlitten.

Während die Feuerwehr am Sonntag die Akten der Stadtverwaltung sicherte und letzte Glutnester aufspürte, hat der Bürgermeister nicht nur die Versicherung kontaktiert, sondern auch die Mitarbeiter zusammengetrommelt. Sie kamen, packten kräftig mit an und schafften alles Wichtige, das nicht zerstört war, aus den brandgeschädigten Büros. Dann gilt es, das Gebäude zu sichern.

"Zunächst werden wir im Sitzungssaal und in den Sozialräumen ein Provisorium für die Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz zerstört ist, einrichten", erläutert der Bürgermeister. Später dann sollen die betroffenen Ämter möglichst rathausnah ausgelagert werden. Die Zeitspanne, in der das Gebäude wieder hergerichtet werden kann, bemisst Vockel so: "Das dauert sicher eineinhalb Jahre."