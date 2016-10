Messe so gut besucht wie lange nicht

Die Veranstalter der Martini-Messe Tauberbischofsheim ziehen im Rückblick auf das viertägige Volksfest eine rundum positive Bilanz. Mit der richtigen Mischung aus Ausstellern, Fahrgeschäften, Unterhaltungsprogramm und Leckereien aller Art, zeigte sich die Messe von ihrer besten Seite. Auch das Wetter spielte mit. Am Sonntag lachte die Sonne mit den Besuchern um die Wette.

Tauberbischofsheim. Die Veranstalter ziehen im Rückblick auf die viertägige Traditionsmesse laut einer Presseerklärung der Stadt Tauberbischofsheim eine rundum positive Bilanz: "Das war die seit Jahren am besten besuchte Messe", wird Bürgermeister Wolfgang Vockel zitiert. "Das Programm mit seinen zahlreichen Angeboten wurde ausnahmslos sehr gut angenommen. Bei den Messebesuchern ist die Kauflaune aber noch steigerungsfähig", heißt es weiter.

Den Startschuss machten auf der Vitryallee am Freitagnachmittag die Fahrgeschäfte und der französische Gourmetmarkt, der in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei war.

Sehr gut nachgefragt waren die Happy Hours am Freitag und Montag. "Wir hatten dieses Wochenende mit dem Wetter richtig Glück. Es hat alles gepasst", bilanziert Schaustellerin Monika Schmitt gut gelaunt. Der Vergnügungspark wird seit Jahrzehnten, inzwischen in der dritten Generation, von der Aschaffenburger Familie Schmitt organisiert und veranstaltet.

Und auch Michael Burger von der Fußballabteilung des TSV, die gemeinsam mit dem Partyservice Metzgerei Hofmann die Stadthalle bewirtete, ist sehr zufrieden. "Wie immer war die Halle am Freitag zum Auftritt von ,Twilight Zone' voll", so Burger. Positive Resonanz ernteten auch der Seniorennachmittag mit Auftritten der Judo-Abteilung, den Bischemer Kröten, Mini-Maxis und der Turn-Abteilung, der Bayerische Abend sowie der traditionelle Frühschoppen der Vereine am Sonntag.

Die Messe "Genuss & Gesund" in der Grünewaldhalle war das ganze Wochenende über gut besucht. "Das breite Spektrum an Ausstellern hat die Besucher überzeugt", so die Stadtverwaltung. Der Champagner aus der Partnerstadt Vitry-le-François sei restlos ausverkauft gewesen, die Showküche habe viele Zuschauer angezogen.

Das Wetter spielte den Veranstaltern vor allem am Sonntag in die Karten. Bei strahlendem Sonnenschein war er der mit Abstand der besucherstärkste Tag des beliebten Volksfests. Tausende Gäste aus dem Main-Tauber-Kreis und den benachbarten Landkreisen nutzten die Gelegenheit, um den Messebesuch mit einem Bummel durch die Läden oder über den Flohmarkt am verkaufsoffenen Sonntag zu verknüpfen. stv