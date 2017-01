MdB Nina Warken sprach mit Schülern

Tauberbischofsheim. Kinderrechte sind wichtig. Kinderrechte sind unerlässlich, Kinderrechte müssen beachtet und geschützt werden. Über Kinderrechte muss geredet und diskutiert werden - und von wem, wenn nicht von Kindern und Jugendlichen selbst? Genau das machten knapp 80 von ihnen, nämlich die Schüler der Klassen 10 a, 10 c, 10 d, und 10 e des Schulzentrums am Wört. Ihr prominenter Gesprächspartner war dabei eine Frau, die Kraft ihres Amtes auch ein gewisses Mitentscheidungsrecht bezüglich Kinderrechten hat - die Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU), Vertreterin des Wahlkreises Odenwald-Tauber.

Aktionstag "Kinderrechte"

Initiiert von Unicef, unterstützt durch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Bärbel Kofler, findet jedes Jahr ein "Aktionstag Kinderrechte" statt. Zur Erinnerung an die Geburtsstunde der Kinderrechtskonvention sind alle Schulen bundesweit eingeladen, sich an diesem Tag in Form einer Unterrichtsstunde, Projektwoche o.ä. zu beteiligen. Zur Unterstützung dieses Tages stehen Politiker bereit, die an die teilnehmenden Schulen gehen und dort mit den Kindern und Jugendlichen über Kinderrechte diskutieren.

Nina Warken besuchte aus diesem Grund das Schulzentrum am Wört und gestaltete mit den 15-16-jährigen Schülern der zehnten Klassen zwei Unterrichtsstunden. Die Jugendlichen hatten sich im Vorfeld auf den Besuch vorbereitet: von der Unicef kostenlos bereitgestelltes Unterrichtsmaterial war gesichtet, bearbeitet und aufbereitet, Fragen an die Bundestagsabgeordnete waren zusammengestellt worden. So konnte sich schnell ein angeregtes Gespräch mit der Abgeordneten entwickeln.

Aktuelle Ereignisse thematisiert

Die Beteiligungsrechte junger Menschen in Staat und Gesellschaft, zum Beispiel in Form von Jugendparlamenten in den Kommunen, waren genauso ein Thema wie das immer wieder heiß diskutierte Medienrecht. Gerade für die jungen Heranwachsenden ein sehr wichtiger Gesprächsstoff. Auch auf aktuelle Ereignisse wurde eingegangen. Wie sieht es beispielhaft mit den Rechten jugendlicher Flüchtlinge aus? Aber ebenso interessant für die Jugendlichen war die momentane Sicherheitspolitik der Bundesregierung, vor allem unter dem Aspekt der Bedrohung durch den Terror.

Schnell vergingen die beiden informativen Unterrichtsstunden. Alle Anwesenden waren sich einig, dass sie viel Neues erfahren hatten und ein breites Spektrum an innen-, aber auch außenpolitischen- Fragen abgedeckt worden war. Klar war allen, für Kinderrechte lohnt es immer, sich zu engagieren. cdunw