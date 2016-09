Ludger Krug landete deutlichen Sieg

Die Königheimer wählten am gestrigen Sonntag Ludger Krug mit überwältigender Mehrheit zum neuen Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,5 Prozent.

Königheim. "Ich hatte mich eigentlich auf einen zweiten Wahlgang eingestellt", meinte ein sichtlich überraschter Ludger Krug, nachdem Amtsinhaber und Vorsitzender des Wahlausschusses, Ewald Wolpert, das Ergebnis verkündet hatte. "Aber natürlich freue ich mich über das große Vertrauen, dass mir die Bürger und Bürgerinnen Königheims entgegengebracht haben." Ein solches Ergebnis auch noch bei einer so hohen Wahlbeteiligung erzielt zu haben, gebe ihm natürlich "viel Rückenwind". Er freue sich auf das Amt und die damit verbundenen Aufgaben, auch wenn es sicherlich große Herausforderungen geben und es nicht nimmer leicht sein werde.

"Ich möchte mich bei den vier anderen Kandidaten für den zumeist fairen Wahlkampf bedanken und natürlich bei meiner Familie, meiner Freundin und allen, die mich unterstützt haben", so der Hauptamtsleiter der Stadt Niederstetten. Auch das Engagement des Wahlausschuss und alle, die für die Organisation und Abwicklung der Wahl gesorgt haben, würdigte er. "Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung."

Faire Verlierer

Für die Mitbewerber war das deutliche Ergebnis doch sehr überraschend. Doch alle akzeptierten das Votum der Bürger und zeigten sich als faire Verlierer. "Ich bin schon etwas enttäuscht, aber die Bürger haben ihre Wahl getroffen und das respektiere ich natürlich", meinte Martin Waltert. Er fuhr mit 15,5 Prozent das zweitbeste Ergebnis ein.

"Ich wünsche Ludger Krug alles Gute", meinte Klaus Weinig, der 10,5 Prozent der Stimmen erhalten hatte. "Natürlich hatte ich mir ein besseres Ergebnis erhofft, aber ich akzeptiere auf alle Fälle die Entscheidung der Bevölkerung."

"Selbstverständlich bin ich über mein Ergebnis enttäuscht und hatte mir mehr erhofft", sagte Norbert Fritscher, der lediglich 4,4 Prozent der Wählerstimmen erhalten hatte. "Ich freue mich aber über die hohe Wahlbeteiligung und werde mich weiter im Gemeinderat mit vollem Engagement einbringen."

"Passt schon", meinte Matthias Leimbach. "Ich habe mein Ziel erreicht und habe es unter die Top 5 geschafft."

Grußworte

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) lobte die hohe Wahlbeteiligung. "Es kommt leider nur noch selten vor, dass mehr als 80 Prozent der Wahlberechtigten auch ihre Stimme abgegeben. Königheim ist hier vorbildlich." Für den Wahlsieger Ludger Krug sei dies ein Vertrauensvorschuss, der ihm den Einstieg ins neue Amt sicherlich erleichtere. Aber auch den unterlegenen Kandidaten zollte Alois Gerig ein dickes Lob. "Ihre Kandidatur hat es den Königheimer Bürgern und Bürgerinnen ermöglicht, eine Auswahl zu haben, wie es in einer Demokratie sein sollte. Durch sie war es eine echte Wahl."

Elmar Haas, der Vorsitzende der Bürgermeistervereinigung im Main-Tauber-Kreis, hieß Ludger Krug im Kreis der Bürgermeister willkommen und wünschte ihm Glück bei der Amtsführung.

Ludger Krug kam in allen Ortsteilen und auch bei den Briefwählern am besten von allen Kandidaten an.

Überall die absolute Mehrheit

Schon früh zeichnete sich am gestrigen Abend beim Auszählen der Stimmen ab, dass Ludger Krug weit vorne lag. Fraglich war nur, ob er die absolute Mehrheit, also 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimme erreichen würde. Und tatsächlich hatte er wohl bei den Kandidatenvorstellungen überall den besten Eindruck hinterlassen. In Brehmen konnte er sogar 80,9 Prozent der abgegebenen Stimmen einfahren. Überall lag er über der absoluten Mehrheit. Auch bei der Briefwahl war er mit 174 Stimmen bei 279 Wählern überaus deutlich vorne.

Martin Waltert hat vor allem in den Ortsteilen die Bevölkerung nicht überzeugen können. In Brehmen erhielt er nur zwei Stimmen, in Pülfringen lediglich 15. Und auch die 54 Stimmen in Gissigheim sind nicht wirklich berauschend. In Königheim wollten ihn mit 23,8 Prozent immerhin fast ein Viertel der Wähler auf dem Chefsessel im Rathaus sehen.

Klaus Weinig punktete eigentlich nur in seinem Heimatort Gissigheim mit 111 Stimmen und 25,1 Prozent. In allen anderen Ortsteilen konnte er Ludger Krug nicht Paroli bieten. Selbst in seinem Wohnort Königheim überzeugte er lediglich 5,1 Prozent der Wähler.

Auch Norbert Fritscher kam nur in seinem Wohnort Pülfringen einigermaßen an. Hier errang er 16,9 Prozent der Stimmen. In Brehmen erreichte er noch acht Prozent. In Königheim und Gissigheim mit 1,6 und 1,4 Prozent der Stimmen war das Ergebnis sehr bescheiden.

Matthias Leimbach schaffte in Gissigheim mit 6,5 Prozent sein bestes Ergebnis. In allen anderen Ortsteilen und auch bei der Briefwahl war seine Stimmenausbeute äußerst mager.

Normaler Vorgang

Für Aufregung hat beim Wahlausschuss noch die Berichterstattung über das Abhängen von Wahlplakaten von Norbert Fritscher gesorgt. "Das ist ein normaler Vorgang, das machen wir immer so", meinte Bernhilde Greß gegenüber den FN. "Wir müssen das tun, damit am Wahltag kein Plakat innerhalb von einem Umkreis von 200 Metern von einem Wahllokal hängt, damit die Wahl nicht anfechtbar ist", ergänzte der Vorsitzende des Wahlausschusses, Ewald Wolpert. Und noch eines stellten beide fest: "Es sind nicht nur Plakate von Nobert Fritscher abgehängt worden, sondern auch von anderen Kandidaten."