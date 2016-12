Leistungen mit iPads gewürdigt

Tauberbischofsheim. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, dass dieses Jahr mit Luca di Canto und Moritz Behringer gleich zwei Absolventen einer Berufsschulklasse den begehrten Preis der Sto-Stiftung entgegennehmen durften.

Mit ihren Leistungen bei der Gesellenprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk zählten die beiden im Sommer 2016 zu den zehn bundesweit Besten des Wettbewerbs "Du hast es drauf - zeig´s uns!" Dafür gab es jeweils ein iPad, das den beiden Junggesellen an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim im Rahmen der Entlassfeier für die Absolventen des Winters 2016 vom Stiftungsrat der Sto-Stiftung,, Konrad Richter, überreicht wurde.

Wenn gleich zwei Schüler einer Klasse ihre Lehrzeit mit einem solchen Erfolg - noch dazu in einem bundesweiten Wettbewerb - abschließen können, dann spricht dies sicherlich auch für die hohe Qualität der Ausbildung, welche die beiden als Azubis erhalten haben. Und so ist es auch eine Auszeichnung für alle, die in den drei Jahren der Ausbildung am selben Strang zogen: Luca mit Ausbilder Christian Faul aus Unterbalbach, Moritz mit Ausbilder Martin Schindler aus Unterschüpf sowie die Lehrer der Farbabteilung der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim.

Zum Sto-Stiftungs-Wettbewerb angemeldet hatte die beiden deren Klassenlehrer, Matthias Rieger, nachdem die ausgezeichneten Prüfungsergebnisse feststanden. In dieser Prüfung galt es, binnen 20 Stunden eine Unternehmervilla repräsentativ zu gestalten.

Dies gelang Moritz Behringer und Luca di Canto so gut, dass Matthias Rieger sie guten Gewissens ins "Rennen um die iPads" schicken konnte. Dass dabei alle beide mit dem Preis bedachten werden konnten, macht ihn natürlich ganz besonders glücklich.

Nach der offiziellen Preisvergabe an der Schule empfing Angelika Gold, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, die Gewinner noch in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft. Dort würdigte Gerhard Baumann, Innungsobermeister der Malerinnung, nochmals den Erfolg der jungen Preisträger in dieser "Bundesliga der Maler". gst