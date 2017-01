Tauberbischofsheim/Külsheim. Die Gruppe "Lebensfarben" aus Tauberbischofsheim veranstaltet am Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr in der Kirche St. Martin in Külsheim und am Sonntag, 8. Januar, um 17.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin in Tauberbischofsheim ein Meditationskonzert. Das Konzert, das schon zur schönen Tradition geworden ist, steht unter dem Thema "Spuren": Spuren am Wegesrand, im Leben, aber auch in den Herzen der Menschen. Zum Abschluss des Weihnachtsfestkreises bieten besinnliche Texte und Lieder den Besuchern Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und innezuhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen einem gemeinnützigen Zweck zugute. feu