Kräftiges Helau zur Jubiläums-Kampagne

Mit einem schallenden Helau eröffneten die Bischemer Kröten ihre 66. Kampagne in der Volksbankfiliale in Tauberbischofsheim. In ihrer Mitte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Robert Haas. Bilder:: Heike Barowski

Um 11.11 Uhr starteten die Bischemer Kröten mit einem kräftigen Helau in die närrische Zeit. Dieses Mal wird es eine besondere Kampagne: die Fastnachtsgesellschaft feiert ihr 66-jähriges Bestehen.

Tauberbischofsheim. Während es draußen bei Schnee und Regen sehr ungemütlich war, herrschte in der Kundenhalle der Volksbank eher ausgelassene Stimmung. Hier hatten sich die Bischemer Kröten versammelt, um den Auftakt in die Kampagne 2016/17 gebührend zu begehen.

Längst ist es Tradition geworden, dass die Fastnachtsgesellschaft den Start in die fünfte Jahreszeit in der Volksbank begeht. Doch dieses Mal war alles ein klein wenig anders.

Denn für die Bischemer Kröten war es ein Jubiläum. Im Jahr 1950 gründete Harry Chronsz die Fastnachtsgesellschaft "Bischemer Kröten". Chronsz ließ damit ein Brauchtum neu aufleben, das inzwischen aus Tauberbischofsheim nicht mehr wegzudenken ist.

Und somit geht die FG heuer in ihre 66. Kampagne und damit in ein Jubiläumsjahr. Ein Jubiläum in dem viel Arbeit und Schweiß steckt, wie die Vorsitzende der FG Evelyn Brandel versicherte. Und sie ist sich sicher, dass sich die umfangreichen Vorbereitungen gelohnt haben, "weil spätestens, wenn der Gaudiwurm durch Tauberbischofsheim zieht, alle Dämme brechen werden", so Brandel.

"Zweimal heißt´s in jedem Jahr: Helau, die Kröten die sind da. Sie bringen dann mit viel Applaus den Frohsinn hier in unser Haus. Und jeder freut sich, Gott sei Dank, wird's lustig heut´ in unsrer Bank. Dank Regulatorik und Niedrigzinsen gibt's ja sonst nicht viel zu grinsen!" - mit flotten Versen bot der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Robert Haas, den Kröten, Gästen, Mitarbeitern und Kunden einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Kampagne.

Und die ist im Jubiläumsjahr mit einigen Höhepunkten gespickt, auf die Steffen Burger, seines Zeichens Präsident der Fastnachtsgesellschaft hinwies, nachdem er um 11.11 Uhr das Zepter übernahm. "Die lange Sommerpause ist endlich fort, so ergreife ich nun zu allen das Wort: lange haben wir die Zeit mit Ideen und emsiger Arbeit überbrückt, so hoffen wir alle, dass es uns glückt. Endlich ist es wieder soweit, wir beginnen die fünfte Jahreszeit."

Los geht es für die Kröten am Freitag, 25. November, mit der Prinzengala. Höhepunkte werden die Sitzung am 28. Januar im Fechtzentrum und der Umzug des Narrenrings am 5. Februar durch Tauberbischofsheim sein.

Und wie schon in den Jahren zuvor hatte das frisch auserkorene Prinzenpaar gestern Mittag seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit. Mit Jenny I. (Jennifer Noe) und Timo I. (Timo Lang) rückt nun die nächste Generation altbekannter Krötenfamilien ins Rampenlicht. Offiziell inthronisiert werden die beiden auf der Prinzengala.

Und ganz offiziell durften dann auch die Bischemer Kröten eine Prämie aus dem Volksbankprojekt "Wir für hier" in Höhe von 312 Euro in Empfang nehmen. Der obligatorische Scheck wurde von Volksbankmitarbeiter Harald Dittmann übergeben.

Und vielleicht verschonen die weiblichen Kröten ihn aus diesem Grund ja, wenn sie zur Weiberfastnacht wieder in der Volksbank für gute Laune sorgen, während die Mitarbeiter um ihre Krawatten fürchten müssen.