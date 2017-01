Klare Mehrheit für Steuererhöhungen

Da war sich der Gemeinderat einig: Ein immer wichtigerer Standortfaktor wird die Bildung mit gut ausgestatteten Schulen. Deshalb befürworteten auch alle Fraktionen den Neubau des Fachraumriegels am Schulzentrum am Wört sowie die geplante, schrittweise Sanierung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums.

Der Haushaltsplan 2017 fand einschließlich der Erhöhung der Realsteuern die breite Zustimmung des Tauberbischofsheimer Gemeinderats. Er segnete in seiner Sitzung am Mittwoch den Etat ab.

Tauberbischofsheim. Über den Haushaltsplan 2017 herrschte im Gemeinderat breite Zustimmung. Allein die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer sorgte für Diskussionsstoff bei der Aussprache zum Haushalt im Pavillon des Technologie- und Gründerzentrums. Aber auch da war die Ablehnung eher gering.

Richtige Schwerpunkte gesetzt

"Die im Haushalt gesetzten Schwerpunkte sind richtig gesetzt", stellte Kurt Baumann (CDU) fest. "Wir sind uns bewusst, dass Kinder, Jugendliche und Familien unser wichtigstes Gut sind. Deshalb ist es auch richtig, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Bildung gelegt haben, etwa durch den Neubau des Fachraumriegels am Schulzentrum Wört." Dies, so Baumann weiter, werde sich mit der Sanierung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums in den nächsten Jahren fortsetzen. Da Bildung entschieden mehr sei als Schule, flössen Großbeiträge in die Kindergärten. "Das Familienbüro und die Unterstützung des Netzwerks Familie zeigen, dass Familien dem Gemeinderat wichtig sind", sagte Baumann. Hierzu gehöre auch die Ausweisung des Neubaugebiets auf dem Laurentiusberg, damit wieder mehr Wohnraum in der Kernstadt angeboten werden könne.

Anhebung notwendig

Die Einnahmenseite des Haushalts sei nicht schlecht, dennoch gebe es im Ergebnishaushalt eine Lücke von 313 000 Euro. Kurt Baumann: "Wir haben deshalb die Überlegungen zur Anhebung der Realsteuerhebesätze in unserer Fraktion, aber auch im Verwaltungsausschuss diskutiert und kommen nach Abwägung unserer Überlegungen und auch im Vergleich mit den anderen umliegenden Kommunen nicht darum herum, eine maßvolle Anhebung mitzutragen."

Dies sei nicht zuletzt notwendig, um Zuschüsse des Landes nicht zu gefährden und um ein Anwachsen der momentanen Gesamtverschuldung von rund 20 Millionen Euro einzubremsen. "Wir wissen, dass ab 2020 die Zahl der Erwerbstätigen in der Stadt langsam abnehmen wird und damit möglicherweise andere finanzielle Verhältnisse eintreten", meinte Baumann abschließend. "Deshalb sind wir froh, dass die großen Maßnahmen für Tauberbischofsheim mutig angepackt wurden, auch wenn sie jetzt eine deutlich höhere Verschuldung für uns bedeuten."

Steuererhöhung prophylaktisch

"Die Frage, wann Steuern erhöht werden sollten, ist nie leicht zu beantworten", stellte Johannes Benz (Bürgerliste) eingangs seiner Ausführungen fest. "Dann, wenn es gut geht, oder erst wenn wirklich nichts anderes übrig bleibt?" Die Haushaltssituation sei in früheren Jahren schon schwieriger gewesen, etwa 2010. Damals musste das Gremium gar in Klausur gehen, um den Haushalt zu retten. "So sind einige unserer Fraktionskollegen der Ansicht, dass die Steuererhöhungen nicht zwingend notwendig sind."

Ohne die genauen Haushaltsdaten zu kennen, habe der Rat bei Vorbesprechungen signalisiert, er sei eventuell bereit, die Erhöhung der Hebesätze mitzutragen. Erst nach dieser "eventuellen Zustimmung" seien die Ansätze im Haushalt um 400 000 Euro nach oben korrigiert worden. "Das doppelte der Summe, die die Steuererhöhung erbringt", führte Benz aus. "Die Steuererhöhungen sind also nicht der Notwendigkeit geschuldet, sondern allenfalls prophylaktisch."

Der moderate Dreh an der Gebührenschraube sei für große Betriebe, die gegenwärtig von der guten Konjunktur profitieren, kein größeres Problem. Für Gewerbebetriebe, die die Gewerbesteuer anrechnen dürfen, ebenfalls nicht. "Aber für alle anderen in der Innenstadt, die seit zwei Jahren wegen der Baumaßnahmen in der Fußgängerzone keinen Normalbetrieb fahren können, ist jeder zusätzlich zu erbringende Kostenbeitrag eine Belastung."