„Kathedrale der Wasserversorgung“

Der Rohbau steht: Das neue Wasserwerk Taubertal in Dittigheim nimmt immer mehr Gestalt an. Gestern wurde im Beisein zahlreicher Gäste das Richtfest gefeiert. Das Bild zeigt Bürgermeister Wolfgang Vockel (Fünfter von rechts) zusammen mit Professor Dr. Wolfgang Reinhart (Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag, Sechster von rechts), MdB Nina Warken (links), den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden im Zweckverband sowie Vertretern der am Bau beteiligten Institutionen.

Es ist die derzeit größte öffentliche Hochbaumaßnahme im Landkreis: Für über 13 Millionen Euro entsteht in Dittigheim das neue Wasserwerk Taubertal. Gestern wurde Richtfest gefeiert.

Dittigheim. "Das Wasserwerk, man darf uns loben, ist bis zum Dach bereits erhoben. Zweckverband und Land - finanzieren Hand in Hand", reimte der Zimmermann hoch oben auf dem Dach des neuen Bauwerks beim obligatorischen Richtspruch. Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel, zugleich Vorsitzender des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber, freute sich dann im Inneren des Rohbaus über den bislang raschen Fortschritt des Großprojekts.

"Dieses Richtfest gibt uns Gelegenheit zu zeigen, was hier in interkommunaler Zusammenarbeit entsteht. Dabei handelt es sich nicht um eine Kür, sondern eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und auch notwendige Maßnahme", sagte Vockel. Er sei davon überzeugt, dass "wir mit diesem Projekt nachhaltig agieren und die Versorgungssicherheit für nachfolgende Generationen im Verbandsgebiet garantieren".

Nachhaltige Nutzung

Die Städte Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen sowie die Gemeinde Werbach und der Zweckverband Grünbachgruppe mit der Stadt Grünsfeld sowie den Gemeinden Großrinderfeld und Wittighausen haben mit der Gründung des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber beschlossen, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die eigenen regionalen Trinkwasserressourcen nachhaltig und eigenverantwortlich zu nutzen. Ziel ist, Trinkwasser in ausreichender Menge und mit hoher Qualität zu zumutbaren Preisen an die Bevölkerung und die Wirtschaft abgeben zu können.

Hierfür soll eine zentrale Wasseraufbereitung mit umfangreichen begleitenden Maßnahmen im Bereich des Leitungsbaus und der Verteilungsanlagen bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 59 Millionen Euro geschaffen werden. Bis 2019 will man als Dienstleister für die öffentlichen Wasserversorger des Zweckverbands das Rohwasser aus insgesamt 26 Wasserfassungen (22 Brunnen, vier Quellen) im Wasserwerk Dittigheim zusammenführen, in einem technisch anspruchsvollen Verfahren filtern und anschließend als Reinwasser an die Verbandsmitglieder verteilen. Das gesamte Projekt untergliedert sich in den Neubau des Wasserwerks in Dittigheim (2015 bis 2017) und den Ausbau des Roh- und Reinwasserverbunds (2016 bis 2019). "Innerhalb der nächsten vier Jahre müssen rund 100 Kilometer Rohrleitungen verlegt werden", veranschaulichte Vockel das Ausmaß des Projekts.

Bis zu dessen Abschluss stehe man allerdings noch vor großen Herausforderungen. "Wir wollen all das innerhalb weniger Jahre realisieren, sind aber von der rechtzeitigen Bereitstellung der zugesagten Fördergelder abhängig. Das Wasserwerk ist der erste Abschnitt. Ein System funktioniert nur in seiner vernetzten Gesamtheit. Daher hoffen wir, dass uns das Land weiter zur Seite steht und die Mittel für die weiteren Maßnahmen rechtzeitig fließen. Fördermittel müssen dann da sein, wenn es der jeweilige Bauabschnitt erfordert. Andernfalls kommt es zu deutlichen Verzögerungen", betonte Vockel. Sein dringender Appell an das Land laute deshalb, dieses bereits "angeförderte und bis ins Detail abgestimmte Projekt" zügig weiter voranzubringen. Vockel: "Wenn der Ministerpräsident ein solches Projekt mit uns gemeinsam startet, dann sollte er auch bis zu dessen Abschluss an unserer Seite bleiben."

Informationen aus erster Hand hatte dazu Professor Dr. Wolfgang Reinhart, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag. "Wir haben heute allen Grund zu feiern, denn hier entsteht eine Kathedrale der Wasserversorgung. Und wer beinahe 60 Millionen Euro in ein Projekt investiert, der investiert in eine Jahrhundert-Maßnahme", sagte Reinhart. Der Wagen sei auf dem Gleis. Die Frage sei nun, in welchem Tempo er weiterfährt. Das Problem sei, dass der kommunale Investitionsfonds der Landesregierung für 2017 nur 12,6 Millionen Euro für die Wasserversorgung beinhalte, die auf vier Regierungsbezirke verteilt werden müssten. Es gebe nun zwei Möglichkeiten, so Reinhart. "Entweder wir erreichen es, dass der Umweltminister nochmals Umschichtungen vornimmt, oder die Förderung der Wasserversorgung wird im Doppelhaushalt 2018/2019 deutlich höher im Etat veranschlagt." Es sei wichtig, dass auch weiterhin alle an einem Strang ziehen. Reinhart: "Ich hoffe, dass wir die Einweihung des Wasserwerks dann mit einer guten Perspektive feiern werden."