Johann Schumann belegte in Kirchberg an der Murr Platz drei. © Fels

Bei den Deutschen Pokalmeisterschaften der Frauen und Männer in Kirchberg an der Murr wurden die letzten Tickets für die nationalen Meisterschaften im Januar ermittelt. Die ersten drei in jeder Gewichtsklasse sind bei den Deutschen Einzelmeisterschaften im Judo am 21. und 22. Januar 2017 startberechtigt.

Johanna Schumann von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim hatte sich zwar als Ranglisten-Achte schon qualifiziert für die höchste Meisterschaft der Aktiven, aber sie wollte es trotzdem noch einmal wissen.

Bislang kam die TSV-Schwarzgurtträgerin bei dieser Meisterschaft in den vergangenen Jahren nicht über den siebten Rang hinaus. Diesmal sollte es allerdings besser laufen. Schon im ersten Kampf gegen Melissa Räther aus Nordrhein-Westfalen zeigte sie, dass man an diesem Tag mir ihr rechnen musste. Im zweiten Durchgang gegen Svenja Habenicht aus Niedersachsen ging sie abermals als Siegerin von der Wettkampfmatte.

Den Halbfinalkampf gegen die spätere Deutsche Pokalmeisterin Regina Schneider aus Württemberg musste die TSV'lerin nach einer Kontertechnik abgeben. Als es danach im kleinen Finale um die wichtige Bronzemedaille ging, war Johanna Schumann gegen Tracy Heusinger aus der Pfalz wieder obenauf.

Mit dieser Platzierung hatte Johanna Schumann zum Ende des Sportjahres 2016 nochmals einen absoluten Höhepunkt gesetzt und verbesserte sich dadurch in der DJB-Bestenliste. jotef