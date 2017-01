Informationsquelle und Impulsgeber zugleich

Main-Tauber-Kreis. Im Regierungsbezirk Stuttgart gibt es 320 öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft. Zu ihrer Entwicklung leistet die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen als Sachgebiet in der Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur im Regierungspräsidium Stuttgart mit ihren sechs Mitarbeiterinnen einen wichtigen Beitrag. Sie ist zentrale fachliche Informationsquelle und Impulsgeber für zukunftsfähige Bibliothekskonzepte.

Wo neben der bibliothekarischen Alltagsarbeit vor Ort wenig Zeit zur Entwicklung aktueller fachlicher Konzepte oder Angebote zum Beispiel für Sprach- und Leseförderung bleibt, kommt die Fachstelle ins Spiel. Sie beobachtet und informiert über neue Entwicklungen und Trends, vermittelt zwischen kooperationswilligen Einrichtungen und qualifiziert die Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter weiter. Fortbildung ist ein wichtiger Faktor für die Qualität der Bibliotheken, sowohl bei Einrichtungen mit Fachpersonal als auch dort, wo engagierte Nichtfachleute die Bibliothek leiten. Grundlegend hierfür ist, dass sich die Fachstellenmitarbeiterinnen ebenfalls kontinuierlich in ihren Aufgabenbereichen fortbilden.

Auch als außerschulischer Partner sind die öffentlichen Bibliotheken zunehmend in der kommunalen Bildungslandschaft verankert. Die Fachstelle trägt dem Rechnung: Sie vermittelt Autorenbegegnungen und bietet ergänzende Angebote wie etwa einen Bibliotheksführerschein oder bibliothekspädagogische Module für den Ganztag an Grundschulen an. Fortbildungen in den Bereichen Bibliothekspädagogik oder Recherchekompetenz stehen ebenfalls auf ihrem Programm. Ein besonderes Highlight im Jahresprogramm ist das Koordinieren von "Heiss auf Lesen", einer Aktion, bei der Kinder in den Sommerferien freiwillig ein oder sogar mehrere Bücher lesen und am Ende der Ferien bei der Abschlussparty in ihrer jeweiligen Bibliothek sogar noch einen Preis gewinnen können. In diesem Jahr haben im Regierungsbezirk Stuttgart über 7000 Kinder teilgenommen.

Nicht nur, aber gerade auch in Zeiten knapper Kassen haben die kommunalen Entscheidungsträger die besondere Verantwortung, die Basis-Infrastruktureinrichtung Bibliothek leistungsfähig zu halten. Dieser Verantwortung sind sich viele Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Stuttgart bewusst. So sind auch in den vergangenen Jahren mit Unterstützung der Fachstelle zahlreiche moderne Bibliotheken entstanden, und sowohl Bibliotheksträger als auch Bibliothekare verstehen die Fachstelle als zuverlässige Partnerin.