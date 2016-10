Tauberbischofsheim. Information und Unterhaltung in Bestform präsentiert die Volksbank Main-Tauber bei ihrem Forum am Donnerstag, 27. Oktober, in Tauberbischofsheim. Mit der Formation "6-Zylinder" konnte eines der renommiertesten Vocalensembles Deutschlands für ein Gastspiel im Olympiastützpunkt gewonnen werden.

Die fünf Münsterländer stehen seit vielen Jahren für A-cappella-Unterhaltung der Extraklasse. Sie hauchen so manchem totgeglaubten Schlager wieder neues Leben ein, bieten mitreißende Popsongs, überraschende Coverversionen und witzige Lieder aus eigener Feder - das alles dargeboten mit ausgefuchsten Choreographien und dem "6-Zylinder"-eigenen, skurrilen Humor.

Jürgen Hackenberg, Portfoliomanager und Leiter der Abteilung "Aktien Europa" bei der Fondsgesellschaft Union Investment, überzeugt das Publikum beim Volksbank-Forum bei seinem Vortrag mit präzisen Prognosen zu Kapitalmärkten und Wirtschaft, die er verständlich, spannend und höchst aufschlussreich zu präsentieren weiß.

Ausgewiesene Könner ihres Fachs bürgen somit für einen ebenso unterhaltsamen, wie informativen Abend bei der Volksbank Main Tauber. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.