In der Gemeinschaft Zukunft gestalten

Dittigheim. Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Dittigheimer Ortschaftsrats am Mittwoch wurden die Ergebnisse des Workshops "Unser Ortsteil im Jahr 2030" präsentiert. Im März hatten sich Ortsvorsteher Elmar Hilbert, Mitglieder des Ortschaftsrats sowie einige Bürger zusammen mit einem externen Experten einen Tag lang Gedanken gemacht, wie man Dittigheim für die Zukunft rüsten kann. Der Workshop war Teil des Projekts "Demografische Allianz Heilbronn-Franken" der Bürgerinitiative Heilbronn-Franken und fand im Stadtgebiet von Tauberbischofsheim außer in Dittigheim auch in Distelhausen und Dittwar statt.

Zahlreiche Bürger waren in den Rathaussaal gekommen, um sich die Ergebnisse für ihren Wohnort zeigen zu lassen. Zunächst stellte Michael Karle von der Stadt Tauberbischofsheim das Projekt "Demografishe Allianz" und dessen Beweggründe anhand einer Präsentation im Detail vor. Ziel sei es aufzuzeigen, dass man frühzeitig reagieren müsse, wenn man die Entwicklung in einem Ortsteil wie Dittigheim aktiv gestalten wolle.

Auswirkungen erkennbar

"Der demografische Wandel betrifft uns alle. Wir werden älter, bunter, aber auch weniger. Die Zahl der jungen Menschen geht zurück. Speziell im ländlich geprägten Raum sind die Auswirkungen schon jetzt erkennbar", so Karle. Es gebe viele Handlungsfelder, auf denen man aktiv werden könne und auch müsse. Damit hätten sich die Teilnehmer des Workshops intensiv auseinandergesetzt - mit interessanten Ergebnissen und guten Ideen. Gemeinsam habe man mögliche "Leitziele für 2030" erarbeitet.

Eines davon sei, dass es im Jahr 2030 in Dittigheim für alle Lebenslagen Wohnraum geben müsse, der für junge und alte Menschen, aber auch für neue Bürger gleichermaßen attraktiv sei. Darauf müsse man natürlich hinarbeiten. Ein zweites Leitziel sei, dass sich auch in mehr als 20 Jahren noch Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Ort identifizieren. Wichtig sei außerdem die Sicherstellung der Mobilität und Barrierefreiheit, so Karle.

"Wir haben in dem Workshop gute Ergebnisse erzielt, auf denen wir nun Schritt für Schritt aufbauen wollen", betonte auch Ortsvorsteher Elmar Hilbert. Als Schwerpunkte nannte er unter anderem die Themen "Wohnen", "junge Menschen binden und halten", "Mobilität", "Infrastruktur" sowie "Begegnung".

15 leerstehende Gebäude

"Das sind alles wichtige Punkte, an denen wir dranbleiben müssen", betonte Hilbert. Im Detail ging der Ortsvorsteher auf das Thema "Wohnen" ein. Hier zeichneten sich die Auswirkungen des demografischen Wandels bereits seit längerer Zeit sehr deutlich ab. Schon jetzt gebe es allein im "Altortbereich" 15 leerstehende Gebäude. Seinen Recherchen zufolge könnten bis 2030 weitere 34 hinzukommen. "Möglicherweise stehen dann mitten in Dittigheim rund 50 Gebäude leer. Das sind Probleme, die wir nicht wegdiskutieren können."

Erster Schritt sei die Gründung einer Arbeitsgruppe "Zukunft Dittigheim", die ein Gesamtkonzept erstellen und Lösungsprozesse erarbeiten soll. Sein Leitspruch, so Hilbert, laute daher: "Gemeinsam ans Ziel". Nicht allein der Ortschaftsrat sei gefragt, in der AG mitzuarbeiten, sondern die gesamte Ortsgemeinschaft. Es sei daher wünschenswert, dass sich viele Bürger beteiligen und ihre Ideen einbringen. Hilbert: "Wir wollen in der Gemeinschaft Zukunft gestalten."