In das Lebensgefühl Irlands eintauchen

Die Show "The Spirit of Ireland" ist am 6. Januar 2017 in Tauberbischofsheim zu erleben.

Tauberbischofsheim. Irish Dance kann man bald live in der Kreisstadt erleben. Startänzer und Dance Captain Andrew Vickers hat die tänzerische Leitung inne und tourt mit der Show seit 2013 durch Deutschland. Im Interview plaudert er aus dem Nähkästchen.

Andrew, was genau macht der Dance Captain?

Andrew Vickers: Der Dance Captain bei irischen Tanzshows hat die tänzerische Leitung während der gesamten Tournee. Das bedeutet, auch während der Spielzeit in Deutschland müssen Proben absolviert und der künstlerische Qualitätsstandard der Produktion permanent überprüft werden. Dafür bin ich verantwortlich.

Was hat das Publikum von dieser Veranstaltung zu erwarten ?

Vickers: Den Besucher erwartet eine lebendige, dynamische und ursprüngliche irische Tanzproduktion mit einer Top-Auswahl an Tänzern und Musikern, die die "grüne Insel" zu bieten hat. Die meisten Mitglieder tanzen seit dem vierten Lebensjahr, wurden über viele Jahre im traditionellen irischen Tanz ausgebildet und gehören zur absoluten Elite Irlands.

Ebenso die Liveband: Die Musiker studieren in Limerick irische Musik, übrigens die einzige Universität weltweit, wo man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. Dieser hohe Qualitätsanspruch wird auf der Bühne eins zu eins umgesetzt.

Was unterscheidet "The spirit of Ireland" von anderen Irish-Dance Shows ?

Vickers: Im Unterschied zu vielen anderen Tanzproduktionen kommt bei uns nichts aus der Konserve. Kein Tap und kein einziger Ton kommen vom Band - alles wird live gespielt und getanzt. Das schafft eine ausdrucksstarke Atmosphäre, die auch von der rhythmischen Kraft der Musikgruppe getragen wird. Die mythischen Klänge der Uilleann Piepes , das ist die spezielle Form des irischen Dudelsacks, die melodischen Linien des Akkordeons, die rhythmischen Riffs der Gitarre und die wilden und mitreißenden Melodien der irischen Fiddel (Geige) und Flöte - diese Musiker bringen das Lebensgefühl Irlands absolut authentisch auf die Bühne.

Außerdem gibt es ein eindrucksvolles Music-Battle zwischen mir und unserem Bodhran-Spieler Cirian Cullen. Das sind mitreißende und beeindruckende Percussioneffekte im Wechsel von Trommel und Stepptanz.

Wie lange gibt es diese Show schon?

Vickers: Vor vier Jahren haben unsere deutschen Konzertveranstalter und Co-Produzenten Wolfgang Bäumler und Michael Schweiger unseren irischen Produzenten Michael Carr besucht, der die Show bereits in den Jahren 2000 bis 2004 erfolgreich durch Amerika, Europa und Russland führte.

Damit war die Neuauflage der Produktion in Deutschland beschlossenen Sache - mit eindrucksvoller Lightshow und kompletter Live-Performance wurde die Show neu aufgestellt.

Mit mehr als 120 Terminen hat sich diese Show in den vergangenen drei Jahren erfolgreich auf dem deutschen Konzertmarkt zurückgemeldet. Von Januar bis Ende März 2017 gibt es deutschlandweit über 70 Aufführungstermine.

Mit "Lord oft he Dance" und "Riverdance" haben die Irish Dance Shows einen Gipfel an Popularität erreicht. Findet "The Spirit of Ireland" heute noch ihr Publikum?

Vickers: "Riverdance" und "Lord of the Dance" sind sicherlich Meilensteine in der Geschichte des Irish Dance. Ich habe selbst als Star-Tänzer mehrere Jahre für "Riverdance" getanzt. Aber die ursprünglich irische Musik, der peitschende Rhythmus und die Power der klackenden Schuhe beim Stepptanz haben bis heute nichts an Faszination verloren. Ich denke aber auch, dass wir mit "The Spirit of Ireland" einen etwas anderen Fokus setzen. Wir gehen nicht in die großen Arenen und Mehrzweckhallen, sondern ganz bewusst in Theater und Stadthallen. Dorthin, wo der Zuschauer unsere Live-Performance hautnah miterleben kann.

Meine Fähigkeiten als Tänzer kann ich in einer Live-Show wesentlich besser verwirklichen als in einer riesengroßen Arena-Veranstaltung. Bei uns ist einfach alles viel authentischer.

Außerdem haben wir mit unserer Sängerin Lisa Murphy eine Musikerin im Ensemble, die einige traditionelle Lieder in Gälisch, der ursprünglichen keltischen Sprache, singen kann. Das sind Momente, die unter die Haut gehen.

Diese Stimmung und der Konzertcharakter der Show übertragen sich nach wenigen Augenblicken direkt aufs Publikum und lassen den Besucher eintauchen in den Spirit Irlands.