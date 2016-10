„Ich bin irgendwie auch ein Prediger“

Alle Bilder anzeigen Gunter Schmidt in seinem Atelier in Tauberbischofsheim. © Holroyd fn-leute_neu_halbsp.eps

Gunter Schmidt ist Künstler durch und durch. Seine Kreativität hört bei Bildern jedoch nicht auf. Sie setzt sich auch in der Sprache fort.

Tauberbischofsheim. Und deshalb sollte man genau hinhören, unterhält man sich mit ihm über die Kunst. Denn er kann durchaus, einfach so, neue Wortschöpfungen wie zum Beispiel "Sternmomente", "Kamelrock" oder "gutmenschlich" entstehen lassen. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann gibt's auch noch ein bisschen Dialekt obendrein: Gunter Schmidt ist nämlich gebürtiger Hesse. Und wenn er mit einer langen, jedoch nicht langweiligen Ausführung auf eine kurze Frage antwortet, sagt er schon mal augenzwinkernd: "Jetzt hab' ich aber 'n Haufen Zeuch gebabbelt".

"Ich war der Zeichner"

Zur Person Gunter Schmidt Gunter Schmidt wurde 1949 in Nordhessen geboren. Von 1970 bis 1976 besuchte er die Staatliche Akademie Karlsruhe. Am Tauberbischofsheimer Matthias-Grünewald-Gymnasium lehrte er von 1979 bis 2012 Deutsch und Kunst. Von 1995 bis 2000 dozierte er an der European School in Oxfordshire. Gunter Schmidt ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Karlsruhe und Würzburg, im Verband der Künstler Unterfrankens Würzburg sowie im Kunstverein Tauberbischofsheim. Außerdem organisiert er Kunst-Workshops im Kloster Bronnbach. Ehrenamtlich ist er im Wenkheimer Verein "Die Schuul" in der ehemaligen Synagoge tätig und arbeitet für die Tauberbischofsheimer "Tafel". Weitere Informationen unter www.gunterschmidt.de.

Früh schon hat nicht nur er bemerkt, dass er gut zeichnen kann. "Ich war als Kind immer einen Kopf kleiner als die anderen und zum Fußballspielen nicht so gut zu gebrauchen. Ich hatte aber einen guten Stand bei den Klassenkameraden, denn ich war der Zeichner". Aus dem Beobachten und Malen in Kindertagen wuchs so zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Knie beim Pferd "hinne annersrum geknickt sind als vorne". Auf Hochdeutsch könnte man es nicht besser ausdrücken.

Als er in Jugendjahren einen Ölfarbkasten geschenkt bekam, war das der "Impuls" für den Wunsch, "etwas mit Kunst" machen zu wollen. Zum Kunststudium an der Akademie Karlsruhe gesellte sich dann noch das Fach Deutsch.

Der Umgang mit Sprache und die Anwendung im Lehrerberuf liegen ihm ebenso, "denn ich bin ja auch irgendwie ein Prediger". Und so wurde aus dem Künstler der Kunst- und Deutschlehrer am Tauberbischofsheimer Matthias-Grünewald-Gymnasium. In der Rolle des fachlichen Vermittlers, so gibt er zu, "habe ich noch viel dazugelernt." "Wenn ich bei einem Kunstwerk genauer hinschaue, öffnet sich etwas, und ich kann es interpretierend erschließen." Er nennt das auch "mit offenem Herzen 'reingehen".

Das gilt dann auch für seine Art Kunst zu machen. "Ich brauche die Kunst, denn natürlich hat sie auch etwas Therapeutisches. Wenn ich male, fühle ich mich wohl. Psychologen nennen diesen Effekt "flow". Die Leidenschaft ist ähnlich wie bei einem Freizeitsportler, der zum Beispiel das Joggen braucht".

In Beziehung zu "ebbes"

Das Malen, das Kreativsein, es ist nicht nur auf sein Atelier in Tauberbischofsheim beschränkt. Auf Reisen hat er immer eine kleine "Ausrüstung" dabei: "Kaum bin ich irgendwo angekommen, schnappe ich mir mein Blöckchen und mache mich auf den Weg. Erst wenn ich irgendwo sitze und skizziere, bin ich auch wirklich dort." Und während man noch über diesen Satz sinniert, kommt schon das Leichte zum Vorschein, das in Gunter Schmidt genauso wohnt wie das Gedankenschwere: "Ich trete einfach in Beziehung zu ebbes". Er lacht und fügt noch hinzu: "Übrigens skizziere ich so schnell wie die Japaner fotografieren".

Sein Stil sei zunächst naturalistisch und er hofft, dass sich daraus im Atelier etwas Eigenständiges entwickelt. Im Vermitteln von Kunst, etwa in seinen Kursen, sei er mitunter progressiver als bei sich selbst, gibt der 68-Jährige zu. Es gehe immer darum, die Hemmschwelle und den Respekt vor der weißen Leinwand zu überwinden.

Außerdem warnt er davor, allzu kopfbetont vorzugehen beim Malen, denn "sonst kommt etwas Verkrampftes dabei heraus." In seinem Hauptwerk wird der Zeichner dann zum Maler, der für sich "die Sensation des großformatigen Malens aus dem langen Arm heraus" entdeckt hat.

Die Welt da draußen, sie beschäftigt den Künstler, der Egon Schiele verehrt, sehr. Eine gefällige Ästhetik bedient er dabei selten. Die Auseinandersetzung mit den aktuellen Kriegen findet manchmal Niederschlag in seinen Werken. "Diese Bilder", räumt er ein, "sind nicht schön im herkömmlichen Sinn. Da steckt Wut drin und Hilflosigkeit. Ich verstehe jeden, der sagt, "Etwas Lieblicheres würde mir besser gefallen".

Die großformatigen Werke aus der Serie "Faces" haben ihre eigene Wucht. Schmidt geht es dabei um ein psychologisches Moment, das sich in der engagierten, seelenvollen Attitüde von Musikern in Aktion zeigt.

Beim künstlerischen Arbeiten spielt Musik ohnehin eine Rolle. Je nach Stimmung hört er gerne Softjazz, wie etwa von Norah Jones, "Popsachen von früher", aber auch afrikanisch geprägte Rhythmen und "Kamelrock" - Gunter Schmidts ureigene Bezeichnung für moderne Ethnomusik. Gegen Stille hat er aber auch nichts: "Richtige Ruhe ist auch etwas Schönes, da vergisst man die Zeit." In solchen Phasen entstehen seine stilleren, poetischen Arbeiten auf Papier.

Kunst sei jedoch auch nicht alles, sagt Schmidt und verweist auf das soziale und bürgerliche Engagement, das ihn prägt und bindet in seinem aktuellen Leben. Dazu gehört die Organisation von Kunstkursen ebenso wie die tätige Unterstützung der "Tafel". Seit zwei Jahren nimmt er auch ein Mandat als Kreisrat wahr.

Um diesen Dingen gerecht zu werden, arbeitet er jeden Vormittag Notwendigkeiten ab, um mittags frei zu sein und "es fließen lassen zu können."

Der "Edelpensionär", wie er sich selbst nennt, macht sich gerne nützlich, will aber keinen Zwang mehr, der sich anfühlt wie Arbeit.

Herb, nicht "herzig"

Wie ist eigentlich sein Blick auf seine eigene Person? Schließlich hat er sich auch schon selbst porträtiert. Gunter Schmidt überlegt ein bisschen. Seine Einschätzung: "Ich habe ein herbes, kein herziges Gesicht. Es gibt Leute mit Charakterkopf. Den habe ich wohl nicht, bin also niemand, der einen Schönheits-Standard prägen würde".

Und schon muss er wieder lachen: "Ich bin ein altes Semester, aber okay!".