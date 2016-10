Heimatgeschichte und Bildung prägten das Leben

Tauberbischofsheim. Bildung und Heimatgeschichte prägten sein ganzes Leben - im Alter von 81 Jahren starb am Sonntag Helmut Herrmann.

Zwei Städte standen im Leben des ambitionierten Pädagogen dabei im Mittelpunkt: Seine Heimatstadt Weikersheim, der er immer verbunden blieb, sowie Tauberbischofsheim, das zur Wahlheimat geworden war.

Von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs war seine Kindheit geprägt, so ließ er im Jahr seines 70. Geburtstags den damals zerstörten "Gänsturm" in Form eines Buches wieder "auferstehen". Die Verbundenheit zu Weikersheim würdigte die Kommune mit der Verleihung der Bürgerehrennadel an Helmut Herrmann.

Nach dem erfolgreichen Besuch des Progymnasiums hätte der Verstorbene gerne studiert, das ging aber erst nach dem Erlernen eines "richtigen"Berufs als Industriekaufmann. Danach ging es nach Mannheim an die Uni, Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und Geographie hieß die Fächerkombination. Erfolgreich abgeschlossen wurde das Studium schließlich in Erlangen.

1964 begann der Schuldienst in Schwäbisch Hall, es folgten Bad Mergentheim und ab 1972 Tauberbischofsheim, nachdem er 1967 geheiratete hatte. In der Kreisstadt wurde Helmut Herrmann stellvertretender Schulleiter der Kaufmännischen Schule und nach 1997 bis zu seiner Pensionierung wirkte er als kommissarischer Leiter.

Der Hang zur Heimatgeschichte führte den Verstorbenen in Tauberbischofsheim zu den Tauberfränkischen Heimatfreunden. Hier war er während seiner Mitgliedschaft bei zahlreichen Veranstaltungen als Chronist für die Fränkischen Nachrichten tätig und brachte sich im Verein über viele Jahre als zweiter Vorsitzender ein.

Sein Wissen teilte er in zahlreichen Vorträgen mit den heimatgeschichtlich Interessierten und auch viele Veröffentlichungen, so auch eine Broschüre für Schulen, tragen seinen Namen.

Auch bei der Partnerschaft zwischen Tauberbischofsheim und Vitry hat der Verstorbene bleibende Spuren hinterlassen.

Gesundheitliche Probleme führten dazu, dass es Helmut Herrmann in den weiteren Jahren etwas ruhiger angehen ließ.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 28. Oktober, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Tauberbischofsheim statt. sey