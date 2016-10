Gürtelprüfung erfolgreich absolviert

Tauberbischofsheim. Die Herbstabschlussprüfungen der Karateabteilungen des TSV Tauberbischofsheim und des TV Wertheim begannen direkt nach dem Seminar am 15. Oktober in der Kreisstadt, zu dem mehr als 30 Karateka kamen. Im Anschluss daran stellten sich über 20 von ihnen den strengen Maßstäben einer Prüfung, um das Karatejahr 2016 mit einer neuen Gürtelfarbe abzuschließen.

Nicht nur in der Prüfung selbst, sondern auch in allen Trainingseinheit davor, wurde nochmals schwer gearbeitet, um das erwünschte Niveau technisch, koordinativ und kräftemäßig zu erreichen. Diesmal wurde im Seminar neben der körperlichen Ausbildung auch viel Wert auf die Wissensvermittlung gelegt.

Der Prüfer Schlatt, Cheftrainer der Abteilung, ließ wieder eine strenge Prüfung erwarten, zumal einige Kandidaten sich in der Gürtelfarbe "Braun" testen ließen. Es handelt sich um die höchste Schülerfarbe im Karate. So mussten alle Kandidaten bis an ihre äußersten Grenzen gehen.

Von den Tauberbischofsheimer Mitgliedern bestand Georg Vath seinen zweiten Braungurt. Seinen ersten und damit die höchste Dunkelfarbe erkämpfte sich Johannes Postler. Diese beiden hatten wohl den härtesten Teil der Prüfungen zu bestehen und ihre Erleichterung nach dem bestandenen Examen war deutlich in den Gesichtern zu sehen.

Nicht viel einfacher hatten es Maximilian Prößner, der als Prüfungsbester den zweiten blauen Gürtel mit Bravour schaffte. Technisch brillant war Sarah Wolf, die zusammen mit Lara Neckermann, Christine Heim und einem sehr starken Finn Pfreundschuh die erste Dunkelfarbe (Grün) tragen dürfen.

Tino Fleck und Franka Michel erstritten sich die Berechtigung zum orangenen Gürtel. Die erste Gürtelfarbe "Gelb" erreichten Rosalie Kirchner, Annika Englert, Romina Wunsch, Melanie Reinhart, Tabea Hensler, Kay Danne, Peter Lotz und Moritz Mühlbauer.

Auch die "Newcomer" Judith Föhre und Marion Fuchs standen ihre Frau bei der ersten Prüfung in ihrem Karateleben, dem "Weißen Gürtel".

Ausnahmslos alle Absolventen mussten in den drei Prüfungsgebieten Grundtechniken (Kihon), Schattenkampf (Kata) und Partnerübung (Kumite) außerordentliche Leistungen zeigen, um zu bestehen. Zum Abschluss hoffte Prüfer Schlatt, dass die Teilnehmer die errungene Leistungsstufe als Motivation für das kontinuierlich weiterfolgende Training zu nehmen. sake