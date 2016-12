Große Freude über neues Domizil

Freude bei der AGJ Suchtberatung Main-Tauber-Kreis: Die Einrichtung mit Stammsitz in Tauberbischofsheim präsentiert sich in neuen komfortablen Räumen im Caritashaus St. Lioba.

Tauberbischofsheim. Nachdem die AGJ, die im kommenden Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert, ihren neuen Standort in der Kreisstadt bereits zum 1. Juni bezogen hatte, wurde dieser bei einem Festakt mit einer Vielzahl geladener Ehrengäste und Kooperationspartnern jetzt auch offiziell eingeweiht.

"Endlich ist es soweit", begrüßte Michael Goldhammer, Leiter der AGJ-Suchtberatung Main-Tauber, die zahlreichen Festgäste. Als er vor zwei Jahren vom Caritasverband erfahren habe, dass die Einrichtung aus den bisherigen Räumen am Schlossplatz ausziehen müsse, habe er diesen Tag herbeigesehnt, unterstrich Goldhammer. "Wir sind froh, dass wir mit dem Caritasverband eine Lösung gefunden haben und auch weiterhin Mieter bleiben können", hob er zugleich hervor.

"Mit der feierlichen Einweihung haben wir uns ein wenig Zeit gelassen, da noch einige Neuanschaffungen wie etwa Möbel fehlten", berichtete Goldhammer. Zudem sei der Bezug der neuen Räume erst dann ganz abgeschlossen, wenn gegen Jahresende die Bewährungshilfe als Untermieter eingezogen ist. "Die Angebote und Räume der AGJ sind sowohl niedrigschwellig als auch barrierefrei", betonte er.

"Ich komme immer wieder sehr gerne nach Tauberbischofsheim, weil die hiesige AGJ sehr gut in andere regionale Strukturen eingebunden und mit ihnen vernetzt ist - etwa dem Landkreis sowie der Caritas und der Diakonie", meinte der Referatsleiter des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. "Manche der angebotenen Dienste haben sogar solitären Charakter", so der Referatsleiter.

Dies gelte insbesondere im schulischen und präventiven Bereich wie zum Beispiel bei der Sucht- und Gewaltprävention. Als weiteres spezielles Angebot nannte er eine Ohrakupunktur zur Suchtbehandlung. "Der Caritasverband war bei der Suche nach neuen Räumen sehr hilfreich", betonte Abstein, der zudem die gemeinsam verbindenden Grundwerte der Caritas und des AGJ-Verbands hervorhob. Gleichzeitig dankte er dem Tauberbischofsheimer Team und dessen Leiter Goldhammer für das hohe Engagement wie den vielen Sachspendern und Unterstützern beim Bezug und der Ausstattung der neuen Räume, unter anderem den Vereinigten Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim und der "Aktion Mensch".

"Ein guter Tag"

"Es ist ein guter Tag für die Menschen im Main-Tauber-Kreis und in der Stadt Tauberbischofsheim sowie für die Mitarbeiter der AGJ", betonte Landrat Reinhard Frank. Sucht sei nicht nur für Betroffene selbst, sondern auch für Angehörige, Freunde und die Gesellschaft ein sehr gravierendes Thema. Speziell vor diesem Hintergrund habe Prävention eine enorm wichtige Bedeutung.

"Wir sind sehr gerne Partner der AGJ", hob Landrat Frank hervor. Dies gelte sowohl für die finanzielle und materielle als auch ideelle und inhaltliche Unterstützung, zum Beispiel des Arbeitskreises Suchtprophylaxe. Darüber hinaus verwies Frank darauf, dass die AGJ im Tauberbischofsheimer St-Lioba-Haus aufgrund der Nachbarschaften unter anderem zum Netzwerk Familie sowie zu Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung "mittendrin im Leben" sei.

Als "eine sehr bewährte Institution in der Stadt Tauberbischofsheim" bezeichnete Bürgermeister Wolfgang Vockel die AGJ, die er an ihrem neuen Standort willkommen hieß. Einhergehend erinnerte der Bürgermeister an die Historie des St.-Lioba-Hauses, das vormals unter anderem Klinik und Fachschule gewesen sei. "Ich fürchte, Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen", prognostizierte Vockel insbesondere auch angesichts noch jüngerer Suchtgefahren etwa durch Designerdrogen oder Internet-Missbrauch.

"Wir haben miteinander einen Weg gesucht und freuen uns, dass die AGJ diesen Weg mitgegangen ist", akzentuierte Matthias Fenger, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands Tauberkreis, und würdigte die sehr gute Kooperation in den vergangenen Jahrzehnten. Dazu habe insbesondere auch die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der jeweiligen Fachkräfte untereinander beigetragen, beispielsweise bei der Prävention. "Individualität und Gemeinschaft leben sowie neue Anstöße geben", nannte Fenger eine wesentliche Devise.

"Wir fühlen uns schon jetzt sehr wohl hier und freuen uns auf den endgültigen Bezug der Räume sowie auf die Zusammenarbeit unter einem Dach", berichtete Florian Dirr von der "Neustart gGmbH - Bewährungshilfe Gerichtshilfe Täter-Opfer-Ausgleich", der zukünftigen Untermietereinrichtung der AGJ. In Tauberbischofsheim sei eine Außensprechstunde der Bewährungshilfe vorgesehen, für die zwei Mitarbeiter zuständig seien. Ebenfalls würden dort Gerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleiche bearbeitet.

"Der Segen gilt stärker für die Menschen als für die Gemäuer", sagte Dekan Gerhard Hauk, der, "assistiert" von Bürgermeister Vockel, die kirchliche Weihe der neuen Räume in St. Lioba vornahm. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Peter Lesch am Saxofon.