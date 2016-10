Gewinnung von „sauberem Strom“ erkundet

Tauberbischofsheim. Klimawandel, Ressourcenverknappung, Umweltverschmutzung: Dies sind große Herausforderungen der heutigen Zeit. Um sie bewältigen zu können, ist nachhaltiges Handeln unverzichtbar. Denkanstöße lieferte die mobile Informations- und Bildungsinitiative Expedition N. Das zweistöckige Ausstellungsfahrzeug machte Station auf dem Pausenhof des Matthias-Grünewald-Gymnasiums.

Nachhaltigkeit und Energiewende

Zahlreiche Möglichkeiten, die Themen Nachhaltigkeit und Energiewende zu erkunden, bot die von der Baden-Württemberg Stiftung getragene Expedition N. An drei Tagen besuchten mehr als 200 Schüler der Klassen 8 bis 12 des Matthias-Grünewald-Gymnasiums das Expeditionsmobil. Einige von ihnen tauchten im Rahmen eines Rundgangs ein in die mobile Erlebniswelt. Die interaktive Ausstellung im Erdgeschoss des rund 100 Quadratmeter großen Ausstellungsfahrzeuges informierte mit über 20 selbst bedienbaren Exponaten und Multimedia-Terminals über die Grundlagen einer gelungenen Energiewende. Vom Pumpspeicherkraftwerk bis zum energiesparenden Modellbauhaus erfuhren die Schüler alles über klimaschonende Versorgung, effiziente Nutzung von Energie und die Erfolgsfaktoren der Energiewende.

Schüler des naturwissenschaftlichen Profils und Teilnehmer naturwissenschaftlicher Neigungskurse gingen mit spannenden Experimenten unter wissenschaftlicher Anleitung der Gewinnung von "sauberem" Strom auf den Grund. So erfuhren die Achtklässler, dass Hefe nicht nur beim Backen für Antrieb sorgt, sondern auch in der Stromgewinnung. Mithilfe von Hefezellen und Traubenzucker bauten sie eine sogenannte mikrobielle Brennstoffzelle nach.

In dieser wurde Traubenzucker von Hefezellen oxidiert und die dabei freiwerdende Energie in eine elektrische Spannung umgesetzt.

Wie Brennstoffzellen funktionieren, erforschten die Oberstufenschüler. Ob als Antrieb im Auto, Kleinkraftwerk im Keller oder vielleicht schon bald als Stromquelle im Handy: Brennstoffzellen sind hocheffizient, vielseitig einsetzbar und gelten als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Energieerzeugung der Zukunft. Ihre Funktionsweise ermittelten die Schüler, indem sie Wasser mithilfe von Solarstrom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegten und damit eine Brennstoffzelle betrieben. Von den "tollen praktischen Übungen" schwärmte Maike Stümpel. Die Neuntklässlerin ermittelte, wie Sonnenenergie nach dem Vorbild der Pflanze gewonnen werden kann. Dazu baute die Schülerin des NWT-Profils eine Grätzelzelle nach. Diese Innovation der Solarzellforschung orientiert sich am Prinzip der Photosynthese. Beim Praktikum im Expeditionsmobil benutzten die Schüler so einfache Komponenten wie Hibiskusblütentee, um einen kleinen Verbraucher zu betreiben. "Am Ende hat alles funktioniert", freute sich Gina Marutz. Hannah Hofmann betonte den fächerübergreifenden Aspekt: "Wir haben Kenntnisse aus Physik, Biologie und Chemie anwenden können." mgg